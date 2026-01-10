Actor de ‘High School Musical’ detenido por presunta posesión de material ilegal de menores

El pasado 24 de diciembre, según informó el medio CrossRoads Today, la Policía del condado de Victoria, en Texas, detuvo en una vivienda a Matt Prokop, conocido por su participación en la tercera entrega de High School Musical. Al parecer, el actor habría violado los términos de su fianza por una detención anterior.

¿Por qué arrestaron a Matt Prokop, de High School Musical?

Por ahora, Matt se encuentra recluido en la cárcel de la Oficina del Sheriff, donde enfrenta varios cargos, entre ellos, la evasión y resistencia al arresto y uno más por supuesta posesión o distribución de material explícito infantil.

Hace casi un año, en mayo del 2024, Prokop fue arrestado luego de ser señalado de presunta agresión contra su novia. En ese momento, se dijo que podría salir de prisión si pagaba una fianza. No obstante, su historial al respecto viene desde mucho antes. En el 2014, Sarah Hayland, su exnovia y actriz de Modern Family, donde también participó él, lo acusó de abuso verbal y físico durante los cinco años que duraron juntos. Supuestamente, Matt la empujó contra un carro donde, al parecer, intentó estrangularla en medio de una fuerte discusión, según reportaron medios de comunicación internacionales. “Me agarró con tanta fuerza que no podía respirar ni hablar (...) Estaba asustada y temía por mi vida”, señalaron los portales, de acuerdo con lo reportado en los documentos judiciales.

Según TMZ, la exestrella juvenil de Disney está bajo custodia en una cárcel y enfrenta cargos “sin derecho a fianza”: “Todo indica que las condiciones de la fianza están vinculadas a un arresto que ya habíamos dado a conocer”.

¿Quién es Matt Prokop, actor de ‘High School Musical’?

Prokop es un actor estadounidense nacido el 29 de julio de 1990 en Victoria, Texas. Comenzó su viaje artístico cuando era adolescente y se mudó a Los Ángeles con solo 16 años para perseguir sus sueños de actuación. Prokop también es reconocido por su papel como Jimmie “The Rocket Man” Zara en High School Musical 3: Senior Year, la tercera entrega de la querida franquicia musical de Disney que lanzó a muchos jóvenes talentos a la fama.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Además de este papel icónico, protagonizó a Josh Rosen en la película original de Disney Channel Geek Charming, donde compartió la pantalla con la actriz Sarah Hyland. Antes de obtener estos notables papeles, Prokop hizo apariciones especiales en series populares como Hannah Montana y The Office, y estuvo involucrado en varios proyectos tanto de cine como de televisión.