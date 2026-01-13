Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Películas, Series y Novelas

Rating del 12 de enero de 2026: ¿Qué programa ganó “El Desafío” o “La Casa de los famosos”?

Este lunes 12 de enero ‘Desafío XXI’, del canal Caracol, regresó a sus emisiones y se enfrentó con el estreno de la nueva temporada de ‘La Casa de los famosos’. de RCN. Así estuvo la audiencia.

Por Luz Alexi Castillo
13 de enero de 2026
¿Quién ganó en audiencia Desafío XXI ó La Casa de los famosos 2026? Aquí el rating
Fotografía por: Cortesía

Después de varias semanas de vacaciones, en cuanto a emisión, el exitoso formato del canal Caracol, Desafío Siglo XXI; que desde que empezó en el 2025, se ha mantenido liderando los listados de audiencia de la pantalla colombiana, regresó este lunes festivo en la noche. Su directo competidor fue el estreno del producto líder del canal RCN, La Casa de los famosos, que llega a su tercera temporada.

Este último tuvo una emisión extensa, que se prolongó hasta pasadas las 10 de la noche, luego le siguió el espacio llamado ‘El after’ que muestra más detalles del mismo formato de convivencia.

Según las dos mediciones de audiencia, el Desafío se mantuvo imbatible frente a su enfrentado. A continuación lo más visto de la jornada.

Vínculos relacionados

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: hora, fecha y cómo asistir
Paris, la hija de Michael Jackson habla de su sobriedad y demanda a albaceas de su herencia
Yeison Jiménez y Sonia Restrepo: así fue la historia de amor del artista y su esposa

En la medición del Centro Nacional de Consultoría. El liderazgo lo tiene Noticias Caracol de las 7 p.m. que ocupó el primer lugar con 7.75%; en segundo lugar estuvo Noticias Caracol de las 12:30 m., con 6.52%.

El regreso de Desafío estuvo en la tercera posición con 6.36%; enseguida se ubicó La Vuelta al Mundo en 80 Risas, también de Caracol, con 3.58%. El quinto lugar fue para el estreno de La Casa de los Famosos, que registró 3.48%.

La película El reality, del espacio Pura Diversión, de Caracol, llegó a 3.43%; mientras que el Aftershow de La Casa de los Famosos, ocupó séptima posición con 2.85%. El octavo lugar fue para Tardes de Película, de RCN, que emitió Frente a Frente, con 2.72%. El noveno puesto lo ocupó Noticias RCN de las 7:00 p.m. con 2.48%. En la décima posición estuvo Pura Diversión, de Caracol que programó la cinta ‘Feo pero Sabroso’, con 2.47%

Desafío Siglo XXI se consolidó en la medición Ibope

En la medición de Ibope también se impuso Caracol en su registro de personas. En ese ranking, Noticias Caracol logró el primer puesto con 8,75; enseguida estuvo Desafío, con 8,60. la tercera posición fue para Noticias Caracol 12:30, con 7,48. El cuarto lugar fue para La vuelta al mundo en 80 risas que registró 4,89.

Al igual que en la medición del CNC, en Ibope el quinto lugar fue para La casa de los famosos que alcanzó 4,22. Pura diversión con 4,05 fue sexto. Acción pura ocupó la séptima casilla, con 3,90. Pura diversión fue octavo 3,52. El after estuvo de noveno con 3,51. Por su parte, El rastro de Caracol, con 3.04 cerro el ranking de los más visto.

Aquí más noticias que son tendencia

Por Luz Alexi Castillo

Temas:

Vea

La Casa de los famosos

Desafío XXI

Quién ganó en rating?

Rating La Casa de los famosos 2026

Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.