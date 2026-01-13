Rating del 12 de enero de 2026: ¿Qué programa ganó “El Desafío” o “La Casa de los famosos”?

Después de varias semanas de vacaciones, en cuanto a emisión, el exitoso formato del canal Caracol, Desafío Siglo XXI; que desde que empezó en el 2025, se ha mantenido liderando los listados de audiencia de la pantalla colombiana, regresó este lunes festivo en la noche. Su directo competidor fue el estreno del producto líder del canal RCN, La Casa de los famosos, que llega a su tercera temporada.

Este último tuvo una emisión extensa, que se prolongó hasta pasadas las 10 de la noche, luego le siguió el espacio llamado ‘El after’ que muestra más detalles del mismo formato de convivencia.

Según las dos mediciones de audiencia, el Desafío se mantuvo imbatible frente a su enfrentado. A continuación lo más visto de la jornada.

En la medición del Centro Nacional de Consultoría. El liderazgo lo tiene Noticias Caracol de las 7 p.m. que ocupó el primer lugar con 7.75%; en segundo lugar estuvo Noticias Caracol de las 12:30 m., con 6.52%.

El regreso de Desafío estuvo en la tercera posición con 6.36%; enseguida se ubicó La Vuelta al Mundo en 80 Risas, también de Caracol, con 3.58%. El quinto lugar fue para el estreno de La Casa de los Famosos, que registró 3.48%.

La película El reality, del espacio Pura Diversión, de Caracol, llegó a 3.43%; mientras que el Aftershow de La Casa de los Famosos, ocupó séptima posición con 2.85%. El octavo lugar fue para Tardes de Película, de RCN, que emitió Frente a Frente, con 2.72%. El noveno puesto lo ocupó Noticias RCN de las 7:00 p.m. con 2.48%. En la décima posición estuvo Pura Diversión, de Caracol que programó la cinta ‘Feo pero Sabroso’, con 2.47%

Desafío Siglo XXI se consolidó en la medición Ibope

En la medición de Ibope también se impuso Caracol en su registro de personas. En ese ranking, Noticias Caracol logró el primer puesto con 8,75; enseguida estuvo Desafío, con 8,60. la tercera posición fue para Noticias Caracol 12:30, con 7,48. El cuarto lugar fue para La vuelta al mundo en 80 risas que registró 4,89.

Al igual que en la medición del CNC, en Ibope el quinto lugar fue para La casa de los famosos que alcanzó 4,22. Pura diversión con 4,05 fue sexto. Acción pura ocupó la séptima casilla, con 3,90. Pura diversión fue octavo 3,52. El after estuvo de noveno con 3,51. Por su parte, El rastro de Caracol, con 3.04 cerro el ranking de los más visto.

Aquí más noticias que son tendencia