Alberto Plaza revela cómo se convirtió a la Cienciología: “mi vida cambió”

Cuando Alberto Plaza se presentó en el Festival de Viña del Mar en 1985, rápidamente se convirtió en una estrella musical latinoamericana. Aunque ser escuchado era su sueño, hoy, en charla con Vea, admite que no estaba preparado para la fama.

Su primer álbum, ‘Cante la vida’, se lanzó después del festival mencionado y le permitió desmarcarse de Silvio Rodríguez o Joan Manuel Serrat, intérpretes que admiraba y cuyas canciones cantó en sus inicios. “No tenía canciones para poner en esedisco, tuve que empezar a componerlas. Cantaba temas de otros artistas que admiraba, pero ahí mismo encontré la manera mía de cantar, haciendo mis propias canciones. Y ese fue el encuentro con mi identidad. No hubo intención de copiar a nadie”. Su estilo caló de manera contundente en el público, tanto que recuerda que se convirtió en una de las figuras más asediadas en Chile, algo que lo agobió.

Alberto Plaza se sintió abrumado “No quería salir a la calle”

“Mi vida tomó un giro completo, grabé el disco, tal vez el chileno más exitoso que ha habido, me lo dijo, años después, el propio director de la compañía. Tuve cinco canciones como número 1 en la radio, fue un éxito que se me vino encima. Recuerdo que hubo un momento en que no quería salir a la calle, no podía ir a un restaurante, porque no me dejaban tranquilo, tenía que firmar autógrafos siempre. En ese momento, la gente no andaba con cámaras de fotos, eran papelitos para firmar”.

Plaza no sabía cómo manejar la inusitada fama, pues antes de Viña era un universitario tratando de encontrar su vocación. “Sí había participado en varios festivales de la canción, pero realmente era un estudiante de publicidad. Antes había entrado a estudiar a Ingeniería civil, como mi padre, pero no me gustó; luego entré a economía y tampoco, hasta que en la publicidad me encontré con mi parte creativa”.

El artista, que en aquel tiempo pudo desarrollar ese gusto por crear y escribir al tiempo que se le daba la interpretación, pero nunca buscó la fama como tal y por ello,se sintió superado por la situación.

“No podía pasar desapercibido en ningún lugar y se me hizo un poco imposible la vida. No estaba preparado para la fama. ¿Quién va a estar preparado para eso? Un día casi me voltean el auto donde estaba. Las mujeres tienen mucha fuerza cuando se juntan. En otra ocasión, la policía tuvo que empezar a repartir palo para alejar la gente, era una cosa muy traumática para mí”.

Se marchó a Europa y allí, en medio del anonimato, vino otro tipo de crisis. “Quise ausentarme y tomar un poco de distancia, me fui a un viaje y me sentí muy mal, muy solo. Me vino una depresión y pasé un tiempo malo. Me perdí de rumbo y después me reencontré y luego me volví a perder hasta que, bueno, después de los años, ya tomé un rumbo definitivo y equilibrado, pero esos primeros tiempos fueron muy fuertes”, sintetizó el artista, que se casó y comenzó a vivir el éxito de otra forma. “Siguió esta fama muy impactante para mí. Todo lo que yo hacía, todo lo que yo sacaba era éxito, eran muchos conciertos”.

Alberto Plaza conoció la Cienciología en Bogotá

Consolidar una familia, el paso del tiempo y en general, la madurez que dan los años contribuyeron a que, poco a poco, pudiera lidiar con lo que significaba ser una estrella, sin embargo resalta lo que considera un punto definitivo en su vida: la Cienciología.

En Bogotá, Plaza escuchó por primera vez sobre esta religión, la misma que profesan artistas como Tom Cruise y John Travolta. “Era una conferencia sobre ‘El camino de la felicidad’, que es una de las acciones sociales de la Cienciología. Los conocí y me regalaron unos libros. Llegué a mi casa en Estados Unidos y un día me puse a leerlos. Vi que lo que allí decía era muy distinto a todo lo que puede aparecer en Google o a tantas cosas que se dicen”. El artista escudriñó en los textos mencionados y luego acudió a uno de los servicios de la Iglesia, en una ciudad cercana a Tampa. Se sintió más afín con lo que encontró.“Corte directo, me quedé a vivir ahí, en Clearwater, y ahí vivimos con mi familia desde hace 16 años. Desde esa época mi vida cambió por completo”. El artista, su esposa y sus hijos acuden, los fines de semana, al servicio de su congregación. “Nosotros bautizamos a nuestros tres hijos”, menciona el artista que tuvo un cuarto bebé hace un año.

EN Colombia estuvo de visita anunciando su próximo Tour con el que celebra 40 años de trayectoria. Estará ofreciendo conciertos en las principales ciudades.

