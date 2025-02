El duro mensaje de Shakira a Clara Chía en su concierto: “la gira de la venganza”

La noticia del entretenimiento del continente es el comienzo de ‘Las Mujeres ya no lloran Tour’, la gira de conciertos más importante que Shakira cree hay en su carrera. Después de una ausencia de cerca de ocho años en los escenarios, la barranquillera regresa habiendo superado diversos obstáculos.

En la grabación que hizo para los pasados Premios Grammy y que se emitió antes de su show en la mencionada gala, dijo sin reparos que volvía a ese escenario casi dos décadas después de que le sucediera todo lo que en algún momento temió.

Los peores miedos de Shakira se hicieron realidad

Y realmente en ese caso no son solo palabras. Shakira dejó el continente para vivir en España por amor, enfrentó una demanda millonaria de su ex (Antonio de la Rúa), tuvo dos hijos con el hombre que pensaba iba a envejecer, enfrentó la traición de él, cuando se fue tras una mujer más joven llamada Clara Chía; luchó contra el fisco español, que la acusó de fraude e incluso la amenazó con llevarla a la cárcel. Como si fuera poco, su padre enfrentó delicados problemas de salud y ella misma, tuvo quebrantos en su garganta que la dejaron fuera de escena por algún tiempo.

Una cascadas de obstáculos que superó con creces. Sin embargo parece que el que sigue en su mente es justamente el que dio origen a varias canción: la traición del padre de sus hijos. La artista ha revelado que sanar es una proceso que lleva tiempo y sus canciones son terapéuticas, sin embargo parece que es tiempo aún no caduca. Así lo creen las famosas Mamarazzis de España, quienes han revelado varias de las primicias concernientes a la colombiana, como la infidelidad misma de Pique, hace casi tres años.

Según las reporteras Shakira ha demostrado en la gira que no supera este episodio, ellas pensaban que si, y eso se evidencia en que envía un contundente y duro mensaje a Clara Chía, quien sigue en una relación estable que ya cumplió tres años con su ex Gerard Piqué.

El tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ de Shakira dio inicio el pasado 11 de febrero desde el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil, donde ofreció un memorable concierto en el que interpretó algunos de sus temas más famosos, sumado a un tracklist que incluyó sus canciones dedicadas a Gerard Piqué.

El mensaje al que las españolas llamaron el dardo envenado a Clara Chía se dio al comenzar el fabuloso recital de la colombiana en el estadio Nilton Santos. Antes de empezar el show las pantallas gigantes proyectaron lo que la cantante denominó los 10 mandamientos de las lobas. El número nueve llamó poderosamente la atención y sobre él, las mamarazzis reflexionaron.

“She-wolves will not covet their neighbors possessions ¡Claramente!”, que se traduce como: “Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos. ¡Claramente!”.

“Yo pensaba que Shakira ya tenía superada un poco esta etapa de Clara Chía y Piqué, pero en esta gira ella demuestra que no”, dijo Laura Fa, quien es parte de las mamarazzi.

Lorena Vázquez, su compañera, mencionó que admiraba los shows y la espectacularidad de la colombiana, así como la energía que la artista derrocha en escena.

“Ha hecho un arranque de la gira que, por cierto, tiene unas actuaciones donde, físicamente, afronta los espectáculos con coreografías y montajes brutales. Actuaciones que hace desde una grúa, a nivel vocal es increíble, está espectacular”, dijo y Laura complementó: “Es la gira de la venganza, total, donde ella quiere resurgir más que nunca”.

‘Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos’, llevando ese ‘Claramente’ como un mensaje directo a la pobre Clara Chía, que no levanta cabeza después de tres años... no se ha pasado página”, dijo la comunicadora.

Los diez mandamientos que Shakira recuerda en sus conciertos

Protegerás y cuidarás a tu manada por encima de todo. No pedirás permiso para ser tú misma. Bailarás y cantarás cuando necesites curarte. Aullarás, porque nadie puede silenciarte. Una loba no ataca, se defiende. Una loba no compite con otras lobas, se ayudan entre ellas. No reprimirás tu naturaleza salvaje. Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga. Las lobas no codiciarán las posesiones de sus vecinos. ¡Claramente! Una loba es una loba para siempre.

