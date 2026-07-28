¿Quién gana Yo me llamo o Pa’ seguirte queriendo? Rating de los estrenos de Caracol y RCN

El pasado 21 de julio, las dos señales de televisión privada abierta en Colombia lanzaron sus productos más recientes. Por los lados de Caracol le apostaron a uno de sus formatos más exitosos: ‘Yo me llamo’.

La temporada 11 del reality en el que los jurados son Amparo Grisales, Cesar Escola y Elder Dayán, con la compañía del lobo Aurelio Cheveroni, comenzó sus emisiones ese martes a las 8:00 p.m.

A esa misma hora, en el canal RCN, se estrenó la segunda temporada de su serie ‘Pa’ quererte’, a la que denominó ‘Pa’ seguirte queriendo’, una apuesta protagonizada por Sebastián Martínez, Julieth Pardau y Hanny Vizcaino.

El canal RCN lanzó ese mismo día, al terminar ‘Pa’ quererte’, su reality culinario ‘MasterChef Celebrity’, que también llegó a sus once temporadas. En su primera media hora se ha enfrentado a ‘Yo me llamo’, que está al aire de 8:00 a 9:30 p.m. mientras que Master se emite de 9:00 a 10:00 p.m., de esta manera la primera media hora del reality conducido por Claudia Bahamón se enfrenta a ‘Yo me llamo’ y en la segunda media hora, lo hace con la retransmisión de ‘Vecinos’, con Robinson Díaz, que se encuentra en su recta final.

Caracol logra mejores números de audiencia

A continuación, el desempeño de audiencia de los canales en sus estrenos y los promedios que han registrado, que arrojan el predominio claro de uno de ellos.

El día del estreno, 21 de julio, ‘Yo me llamo’ se impuso como lo más visto con 8,56 rating personas y su directo contendor (Pa’ seguirte queriendo) obtuvo obtuvo 4,77 ocupando el quinto lugar. Por su parte ‘MasterChef’ registró 5,61 y llegó al cuarto lugar mientras que ‘Vecinos’ alcanzó 5,99 posicionándose en la tercera casilla.

Hay que mencionar que la emisión de ‘Noticias Caracol’ de las 7 p.m. ocupó ese día el segundo lugar (6,88) y se consolida como el informativo más visto.

El miércoles 22 de julio el rating de los estrenos marcó de la siguiente manera:

‘Yo Me Llamo’, 9.6; ‘Vecinos’, 7.2; ‘MasterChef Celebrity’, 6.1 y ‘Pa’ Seguirte Queriendo’, 5.1.

El jueves 23 de julio el rating volvió a favorecer a Caracol. ‘Yo Me Llamo’ obtuvo 10.2; ‘Vecinos’, 7.5; ‘MasterChef Celebrity’, 5.9 y ‘Pa’ Seguirte Queriendo’, 5.7

El viernes 24 ‘Yo Me Llamo’ registró 10.8; ‘Vecinos’, 8.3; ‘MasterChef Celebrity’, 5.6; ‘Pa’ Seguirte Queriendo’, 4.4.

De esta manera, los promedios de rating personas de los estrenos en su primera semana fueron en su orden:

‘Yo me llamo’: 9,7

‘Pa seguirte queriendo’: 4,9

‘MasterChe celebrity’: 5,8

‘Vecinos’: 7,2

Hay que mencionar que el domingo 26, MasterChef emitió su capitulo de eliminación, en el que salió Hugo Gómez y marcó un rating persona de 3.3.

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