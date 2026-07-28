Xuxa: La reina de los bajitos volvió al escenario y causó polémica. Así se ve a los 63 años

Una de las figuras más sobresalientes del entretenimiento latinoamericano, enfocado al público infantil, en la década del 90, fue Xuxa Meneghel, la presentadora rubia brasileña que con su show de bailes cautivó millones de niños en todo el continente.

‘El show de Xuxa’ se emitió en varios países, incluido Colombia, y en algunos como el nuestro y Perú surgieron versiones de ese mismo formato llamados ‘Nubeluz’ y ‘El show de Xiomy’.

La popularidad de Xuxa también aumentó por su relación con el fallecido piloto de Fórmula Uno, Ayrton Senna. Meneghel fue tan exitosa que se convirtió en una figura comercial que incluyó muñeca, alimentos que tenían su rostro y toda una línea de merchandising de maletas y juguetes que los niños llevaban.

Así luce Xuxa Meneghel a los 63 años

Xuxa, quien fue madre hace 28 años cuando nació su hija Sasha, hoy tiene 63 años y regresó a los escenarios para despedirse. Un retorno que sorprendió por su juvenil apariencia y la energía que conserva para sus shows.

Lo hizo el pasado sábado 25 de julio en el estadio Allianz Parque de San Pablo, Brasil, donde dio comienzo a la última gira de presentaciones que hará y que ha denominado ‘El último vuelo de la nave’.

En el estadio la vieron más de 50 mil personas y según reportan los diarios locales una buena parte del público la conformaban personas de más de 40 años, que corresponden a los niños que Xuxa cautivó hace tres décadas y que ella llamó sus ‘bajitos’ o ‘paquitos’ y ‘paquitas’. El show empezó como cuando en antaño una nave galáctica descendía.

“Estoy volviendo a hacer experimentos con mi pelo. No se quejen, no me están exigiendo todo lo que puedo dar, aprovechen porque no lo haré más”, reportan que mencionó al comenzar.

La estrella, que volvió a usar diseños plateados y dorados junto a sus famosas botas de caña alta, que evocan sus mensajes galácticos, sorprendió por su capacidad para bailar, saltar y cantar durante varias horas sin mostrar cansancio, pese a que han pasado casi 30 años.

No obstante, también hubo comentarios y polémica sobre sus atuendos. Para algunos no es acertado que con su edad ella siga vistiendo los modelos cortos y algo sensuales con los que se ataviaba cuando tenía 25.

“Respeten mi edad, porque su abuela a estas horas debe de estar haciendo ganchillo y yo estoy aquí con coletas para ustedes. Solo para ustedes” dijo en el escenario.

En redes sociales los cibernautas han compartido decenas de videos de distintos momentos del show de Xuxa, quien tuvo un percance con uno de sus vestidos , algo que ella abordó con humor en su cuenta de X. “Hasta ahora estoy leyendo, escuchando y viendo mucho cariño de ustedes hacia mí. Nada es mejor o más grande que el amor de verdad, y quien no lo disfrutó, por favor, sigue dándome publicidad con tus “críticas”, porque quién sabe, con eso viajaré a más lugares y mostraré el último vuelo de mi entrepierna (ups)... de la nave”.

Xuxa tendrá cuatro conciertos más antes de dejar los escenarios.

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