‘María la caprichosa’: fecha, hora de estreno, elenco y más de la bioserie sobre María Roa

Pérxides María Roa Borja se convirtió en la heroína de millones de trabajadoras domésticas cuando logró llevar al Congreso la ley que cambió la vida de dichas empleadas, ya que esto no solo les permitió dignificar el trabajo mismo, sino transformarlas y empoderarlas.

¿De quién es la historia de ‘María la caprichosa’?

La nacida en Apartadó, Antioquia, en tiempos turbulentos donde vivió la violencia de cerca que contrastó con la armonía y el cariño que recibió en casa de parte de sus padres y hermanos, sueña con convertirse en la mejor profesora, sin embargo pronto la violencia golpea a su propia casa y debe luchar por sus sueños, pero también superar dolores y obstáculos.

Así comienza la conmovedora bioserie que el canal Caracol estrenará la próxima semana. Será el martes 4 de agosto cuando al terminar el reality musical ‘Yo me llamo’, a las 9:30 p.m. que comenzará este apasionante relato basado en la historia real de Pérxides María.

Elenco de ‘María la Caprichosa’

La bioserie cuenta con la producción general de Arlen Torres, los argumentos de Juana Uribe, Ana Fernanda Martínez y Carlos Fernández de Soto. El elenco encabezado por las actrices Margy Valdiris, quien le da vida a María, adolescente; Paola González, que la interpreta al llegar a la mayoría de edad y Karent Hinestroza, quien la aborda en su etapa más adulta, incluye a figuras como Julián Díaz e Indhira Serrano, quienes personifican a los padres de maría. Con ellos, Carolina Cuervo, Sebastián Eslava, Sergio Herrera, Paula Castaño, Bryan Mina, Paola Moreno y John Alex Toro, entre otros

La historia que comienza cuando María tiene 14 años en su pueblo y posteriormente se traslada a Medellín donde María se emplea como doméstica y busca seguir preparándose también llega hasta los lugares donde se gestó la ley que dignificó el trabajo de sus colegas. Atraviesa los conflictos personales de Roa.

“Es una historia de superación, poderosa e inspiradora de una mujer que logra transformar sus experiencias más duras en algo positivo para la sociedad, transmitiendo un mensaje de resiliencia, empuje y perseverancia”, mencionó Arlen Torres, la productora de la apuesta.

La serie, que se logró en escenarios naturales de Santa Marta, Medellín, Ambalema, Villeta y que tiene sus primera escena en Nueva York, consta de 60 episodios.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento