‘Desafío 2025’: María C y Lucho tuvieron romántico encuentro en el cubo

Como es habitual en esta edición del Desafío, cada vez que un participante es eliminado, pasa directamente al cubo Ditu. Permanecerá allí hasta que finalice el siguiente ciclo y se defina un nuevo eliminado, salvo que ocurra algo extraordinario que lo obligue a regresar a la competencia como reemplazo.

Esta semana estaban Lucho, de Alpha y Sathya de Omega. Sin embargo, tras su eliminación, María C llegó a acompañar a Lucho. De acuerdo con lo que contó la exintegrante de Omega, le “cedió” el triunfo a Myrian: “Ella estaba muy desconcentrada, yo ya la tenía súper clara. Yo me quedé quieta porque Myriam solo me miraba, ya después se tranquilizó y terminó”.

Los usuarios en internet comentaron al respecto: “A parte de una pista muy buena es de buen ❤️ en darle el triunfo a Miryan”; “No solo le tocó enfrentarse y luchar contra Alfa y Gama, pero también contra su propio equipo que nunca creyó en ella”, “perdiendo también se gana por eso anda feliz en el cubo de los eliminados”, “Claro que se lo regaló. Ella sabía que se iba a quedar sola con Lucho en la casa de los eliminados”.

“Hagamos arrunchis”: Lucho y María C encendieron el cubo de los eliminados

Con la llegada de María C al cubo, Sathya quedó automáticamente fuera del programa, por lo que tuvo que irse de manera definitiva. Al quedar solos Lucho y la exintegrante de Omega, comenzaron a tener una cercanía que sorprendió a muchos.

Poco a poco fueron tomando confianza, hasta el punto de dormir “arrunchados”, dándose abrazos y besos: “Hagamos arrunchis”, le dijo el estudiante de odontología a su compañera, en medio de una noche fría. Enseguida, agregó: “Deben ser como las dos de la mañana. Te huele el pelo a rico". María C no dudó en decirle: “por fin nos pudimos ver”.

Aunque no tienen una relación sentimental, algunos usuarios en redes piensan que es una forma de “venganza” de María C con Valentina, integrante de Alpha, quien también tuvo un nivel de cercanía con Lucho en algún momento en la suite Ditu y quien en algún momento había dicho que a María C le iba mal en el amor. “Valentina sigue burlándote de maría c que la venganza es dulce”, “hacen muy buena pareja, María C quería irse porque sabía que Lucho estaba en el cubo de los eliminados”, “me encanta esta situación”, “y Valentina diciendo hoy que Lucho no dormiría con ella y que fuera a bailar joropo pa’ otro lado”.