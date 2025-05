El “Gato” Baptista reveló que tiene el síndrome de la cueva: “salir me cuesta”

Juan Alfonso Baptista, mejor conocido como el “Gato” Baptista, es un actor venezolano quien se dio a conocer en Colombia gracias a su personaje de Oscar Reyes, en Pasión de Gavilanes. A lo largo de su carrera, el artista de 48 años también ha hecho parte de otras producciones que también han quedado en el recuerdo de sus fanáticos, entre ellas, La mujer en el espejo, La venganza de Analía, Mentiras perfectas, A corazón abierto y Enfermeras.

Juan Alfonso Baptista no ha vuelto a Venezuela

Recientemente, el actor concedió una entrevista para el canal de YouTube de Viviana Gibelli TV, donde abrió su corazón y reveló algunos detalles de su carrera profesional y su vida personal.

En su diálogo con la presentadora, habló de los motivos por los cuales no regresó a Venezuela, su país natal: “tampoco me ofrecieron la oportunidad de volver. Yo salí hace 26 años de Venezuela y no he vuelto hace unos 15. No con ganas de no volver, siempre he querido volver a rescatar mis raíces. A veces me preguntan: ‘¿de dónde eres?’ Yo soy de Caracas, pero al final de cuentas somos un pedacito de la gente que hemos conocido en el pasado, lo que estamos siendo ahorita y lo que seremos, entonces somos un pedazo de todo, pero mis raíces son caraqueñas", dijo.

Aunque Colombia ha sido el país que lo ha acogido, el actor también vivió un tiempo en México. “Decir dónde me he sentido más cómodo sería egoísta de las oportunidades que me han dado. A veces me siento incómodo en mi propia casa y eso no debe pasar, pero he sido muy agradecido en dónde he estado”, agregó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué ha pasado con la vida de el “Gato” Baptista?

Aunque el actor no suele dar muchas entrevistas, a través de sus redes sociales mantiene informados a sus seguidores sobre sus proyectos. Recientemente mostró que hace parte de la película Donde tú quieras.

En la misma conversación con Viviana Gibelli, el actor habló de la importancia del amor propio y de sus emociones que, con el tiempo, han cambiado. Incluso, reveló que, por momentos, ha preferido aislarse del mundo exterior: “a veces hay momentos vulnerables. Me afectan mucho las cosas. Yo soy muy sentimental, entonces lo que hago a veces es el aislamiento, me encuevo, como si me metiera en una caja, porque la parte emocional es lo más legítimo que tenemos. Cuando hay algo que no me gusta, me retiro, me escondo. Luego para salir me cuesta".

¿Por qué ahora Juan Alfonso Baptista prefiere no salir de su casa?

El artista, quien fue pareja de Natalia París, reconoció que su vida tuvo un giro después de la pandemia por el covid-19, en 2020. “Antes yo era un tipo muy sociable, después de la pandemia me convertí en el hombre del síndrome de la cueva, entonces ahora me cuesta dar una entrevista, socialmente conversar en un lugar, si me aburro me paro y me voy y esa parte de alguna forma afecta socialmente”, afirmó.

También agregó: “soy muy solo, es una realidad, aunque estoy acompañado por mí mismo. A mí me gusta estar acompañado por mis gatos... Uno se ha convertido en un nómada y es muy inestable tener una estabilidad dentro de tanto movimiento“.

Actualmente, el actor está enfocado en sus proyectos personales y profesionales. “Tengo un norte, tengo ganas de trabajar. Antes hubo un momento que no tenía ganas, de alguna forma el gremio ya no me apasionaba por la manera en cómo trabajábamos, cómo se hacían las cosas, pero ahora tengo ganas de conquistar a la vida, de enamorarla”, aseguró en la mencionada entrevista.