Sebastián Caicedo hizo explosiva confesión: “tenía miedo”

Sebastián Caicedo ha hecho una importante carrera en el mundo de la televisión en producciones como Francisco el matemático, Pandillas, guerra y paz, Los Reyes, Nadie es eterno en el mundo, Niños ricos, pobres padres, entre otras.

En julio del 2022 sorprendió a sus seguidores al hacer público su divorcio de Carmen Villalobos. Aunque nunca revelaron los motivos, en redes sociales y medios de comunicación se especuló al respecto. Aunque han pasado tres años, el actor de 43 años recuerda ese momento como uno de los más difíciles de su vida.

¿Qué le pasó a Sebastián Caicedo?

Recientemente, el actor concedió una entrevista para Abre tu ventana con Alejo Baena, donde se refirió a la profunda depresión que pasó después de la pandemia.

“Muchos buscaban reinventarse por las redes sociales, pero yo no sentía el llamado para hacer eso, yo no soy bueno para hacer esos bailes, está bien que lo hagan otros, pues es su esencia, pero yo no. Así que compré una finca y me dediqué a sembrar árboles, pero sí sentí que mi vida profesional se puso en pausa, empezaron a venir muchos problemas de pareja y eso me llevó a mi peor desierto", contó.

“Me iba a colgar de un árbol”: Sebastián Caicedo

Ese desierto, que el actor menciona, lo llevó a una profunda depresión. Pensamientos oscuros pasaron por su cabeza, motivado, entre otras cosas,por la tristeza que le generó su crisis matrimonial con la también actriz Carmen Villalobos. “Esa relación no nos estaba yendo bien, y yo me escondí en mi finca porque asumo mi responsabilidad, yo mismo me empecé a apagar, en el sentido profesional, personalmente, ya estaba muy desmotivado, solo quería estar perdido en la finca, sembrando árboles. Como uno siempre está en el ojo del huracán tenía miedo de enfrentar al mundo cuando supiera que mi relación había terminado. Era muy duro ser señalado, acusado... y entré en esa depresión", contó para la mencionada entrevista.

Asimismo, reconoció que, de no haber sido por Dios, su vida hubiera tenido un desenlace fatal: “Él me encontró. Yo me iba a colgar de un árbol en mi finca. Empezaron a venir muchos problemas".

Enfrentar los comentarios sobre su fracaso amoroso, no fue fácil: “cuando sale a la luz, buscaron obvio una tercera persona, no encontraron, por allá en Miami dijeron que yo era gay. Ahora sé que mi valía no está sobre las redes sociales y me podrán decir lo que quieran y nunca me van a afectar, pero en ese momento me dolió que inventaran tantas cosas”, aseguró.

A partir de ese momento, Caicedo, quien ahora está casado con la empresaria Juliana Diez, inició un proceso de restauración. Con ayuda de pastores, amigos y familiares, logró vencer la depresión y, hoy en día, ha expresado estar muy feliz:

“el caleño sostuvo que eso también repercutió en una desilusión que sinitió durante esa época de su trabajo como actor. “Lo malo de nuestro oficio, es que siempre estamos en la en el ojo del huracán. Uno tiene que tener llegar a tener una madurez donde eso ya no te importe, donde tú simplemente te enfocas en ti. Y el día que me quité eso ya fui más libre y más tranquilo (...) la frustración que me ha traído esta carrera ha sido enorme, pero aun así continúo en la búsqueda, porque es algo que me apasiona”.