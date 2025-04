El Negro Salas de LCDLF reveló: “en ningún momento fui conveniente”

El pasado 26 de enero, Luis Fernando Salas asumió el reto de ingresar a la segunda temporada de La casa de los famosos. El Negro Salas, como es conocido, dialogó días antes con Vea y se reveló las expectativas que tenía.

En su charla con este medio, se mostró muy emocionado por la experiencia en el reality, asegurando que no le gustaban los conflictos y que, por el contrario, trataría de ser una persona que diera otro tipo de contenido dentro de la casa. Dos meses después, el pasado domingo 30 de marzo, fue eliminado de la competencia por decisión del público, tras enfrentarse en la placa con Yina Calderón, La Liendra, Peluche, El Flaco Solórzano, Camilo Trujillo y Lady Tabares.

“Hubo momentos muy difíciles”: reveló el Negro Salas

Tras su salida del programa de RCN, el artista volvió a hablar con Vea sobre su experiencia. Al respecto, dijo:

“Nadie la va a entender, tienes que vivirlo para que la puedas entender, pero finalmente eso era como una especie de realidad alterada, todos sabíamos que en algún momento estas cosas iban a empezar a pasar, íbamos a empezar a salir, íbamos a salir todos y va a haber un ganador y listo. Feliz de haber podido participar y haber vivido la experiencia y también muy contento ya de estar acá afuera.

Conocí gente maravillosa. Las emociones te suscitan diferentes situaciones que vives en la casa, como el congelado de cuando llegó mi prometida, ver los congelados de los amigos que uno quiere. También hubo momentos muy difíciles, muy tristes, como cuando se fue José, nos dolió muchísimo a todos. Estas situaciones de la nominación, del posicionamiento, todas esas cosas, por lo menos a mí me generaban un poquito de estrés, eso me parecía un poquito incómodo, pero fue súper gratificante la experiencia”, aseguró.

Uno de los principales desafíos que Salas enfrentó dentro de La casa de los famosos fue las diferencias con algunas de sus compañeras, especialmente con Yina Calderón, quien, a lo largo de su estadía en la casa, hizo fuertes declaraciones en su contra.

“Primero entendía que cada persona habla desde sus miedos, desde sus carencias. Yo entendía que era una persona diciendo cosas de mí que yo sé que no son ciertas. Segundo, la verdad es que yo vengo trabajando mucho en algo personal, que es en mi autocontrol, en tratar de gestionar mis emociones y fui allá a probarme, a que fuera como mi examen final y afortunadamente se logró. Ese soy yo, yo no soy una persona que le gustan los conflictos, que le gustan las peleas. No me gustan los malos entendidos, no me gusta el chisme, no me gusta el bochinche, no me gusta esas cosas. Cuando yo escucho que están diciendo algo de un amigo mío o de una persona allegada a mí, evidentemente lo voy a decir y lo voy a contar, pero ya es muy diferente, estar uno llevando y trayendo chismes y cizañas y esas cosas.”.

Pese a los duros comentarios que recibió, el actor reveló a Vea cómo hizo para controlar sus emociones y no responder con peleas, como ha ocurrido con otros famosos dentro de la casa: “yo simplemente trataba de ver la situación como una situación neutra y de no reaccionar a eso, creo que eso fue lo que me llevó a tener un poquitico más de control en esos momentos”.

El Negro Salas reveló qué pasó con La Abuela

La Abuela, quien fue eliminada junto a Sebastián Arias el pasado 16 de marzo, se volvió tendencia en varias oportunidades por las palabras que decía contra el actor. En alguna ocasión lo tildó de “hipócrita”.

Sobre esas diferencias con la creadora de contenido, dijo:

“Varias veces lo dije, yo no tuve un problema con La Abuela, ella tuvo un problema conmigo, ella peleaba conmigo, nunca entendí por qué. Ella una situación la percibió de una manera muy diferente a como en realidad era, pero yo entendí precisamente eso, que era La Abuela, que era una señora que ya estaba cansada del juego, ya estaba aburrida, quizás, en algún momento, de pronto se dejaba permear por algunas cosas que decían otras participantes. Yo utilizo y pido mucho una palabra que es empatía, entonces yo también tenía que ser empático. Desde esa empatía, traté de entender muchas situaciones de ella y así fue”.

Luis Fernando Salas: así enfrentó la presión de la convivencia en ‘La casa de los famosos’

Los constantes conflictos, de los que pensó que nunca se involucraría, estaban ocasionando en el actor un gran cansancio dentro del programa, hasta el punto de que, en algún momento, pensó en no querer estar más ahí.

“Yo dije: ‘ya no aguanto más, ya fue suficiente, ya me quiero largar de aquí‘. Súper difícil, porque sí llega un momento en que se vuelve de verdad, pero de verdad, cansón, desgastante. Tener que convivir con personas tan diferentes a ti, con gente con la que definitivamente no tienes una buena comunicación, no tienes feeling, no congenias, todas esas cosas te desgastan mucho y cansan a un nivel que ya uno dice: ‘uy, qué pereza esto’”.

El Negro Salas respondió a críticas

Entre las críticas más constantes de los internautas y televidentes en redes sociales, se leen comentarios como: “es un conveniente”, “hipócrita”, “mueble”, entre otros.

El caleño de 50 años se refirió a sus haters, afirmando: “es la perspectiva de cada uno, yo siento que en ningún momento fui conveniente, yo fui yo, fui real, fui genuino. Desde un principio me hice amigo de Melissa y cuando Melissa ingresó con el 54%, muchas personas se le arrimaron muy de frente. Yo siempre, desde el día número uno me había arrimado a ella como me arrimé a todo el mundo. A mí me gusta conocer personas, hablar, sacar mis propias conclusiones, saber qué clase de persona es, a mí no me gusta dejarme llevar por lo que me dicen de cada uno. De pronto la gente veía eso como conveniencia, para mí era simplemente parte de mi esencia, de lo que soy yo. Por otro lado, también hay personas que me dicen: ‘eres un caballero, una persona muy respetuosa, que no compra peleas, que no coge lucha con las cosas’ y también agradezco mucho que vean eso, porque sí, en realidad ese soy yo. Si en algún momento en la casa hubiera tenido que entrar de frente en un conflicto, lo hubiera hecho contra mi voluntad, porque no es que lo disfrute”, aseguró.

Sobre las opiniones negativas que ha recibido tras su salida, el Negro Salas respondió con contundencia: “Hablaron mal de Jesucristo, ¿no van a hablar mal de uno? Ojalá uno fuera un billete de €500 para que todo el mundo lo quiera tener a uno en el bolsillo, pero eso no es así. Hay gente que hay gente que percibe lo que uno hace desde su punto de vista y está bien, entonces, pues simplemente a esas personas les digo que se puede criticar, se pueden decir cosas desde un respeto, hay algunos que lo hacen, otros no tanto, pero en general yo me quedo tranquilo y salgo contento con lo poco que he podido ver”.