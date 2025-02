Negro Salas: cómo se llama, cuál es su edad, hijos y más del actor de LCDLF

Desde el 26 de enero, cuando se estrenó la segunda temporada de La casa de los famosos, los televidentes y usuarios en redes sociales han podido elegir a sus favoritos. Los creadores de contenido como Melissa Gate, Yina Calderón y Emiro Navarro, han generado más polémica que los actores como El Flaco Solórzano, Norma Nivia o el Negro Salas.

En entrevista con Vea, el actor habló de su participación en el reality de convivencia. “No fue un sí inmediato, yo lo pensé bastante, me tomé mi tiempo. Empezó cierta presión, y mi respuesta inicialmente fue que no. Siguieron insistiendo dando buenos argumentos, finalmente lo conversé con mi mánager, con mi pareja, con mi familia y algunos amigos, logré conversar con personas que habían concursado. Hice cierto trabajo de campo. Es un programa que donde se tiene demasiada exposición en redes sociales. Es un reto complejo, porque obviamente no va a ser fácil enfrentarse a esa situación”, aseguró.

¿Cómo recibe el Negro Salas las críticas por estar en ‘La casa de los famosos’?

Usuarios en redes sociales han criticado al actor por haber aceptado participar en el reality de convivencia. Muchos no entienden cuál fue la razón por la que él aceptó hacer parte de un programa que suele generar mucha polémica, pues él nunca había estado involucrado en algo así.

“Si el comentario viene desde un hate, con cierto odio, yo igual lo recibo con amor y con cariño; si el comentario viene desde la admiración, la respuesta es sencilla: el mundo evoluciona y el mundo del entretenimiento no es la excepción. Hoy en día está migrando a otras cosas, se está concentrando mucho en las redes sociales, en los realities. Yo no voy pensando en polemiza. Mi estrategia es no llevar una, yo prefiero llegar y sorprenderme, no me hago prejuicios, la gente piensa que yo soy una persona pedante, he visto muchos comentarios que me dicen que chévere, como hay otros con comentario de hate, que voy a ser un mueble más. De una u otra forma es parte de adaptarse a ese cambio, es una experiencia más, me parece chévere vivirlo. Es parte del espectáculo”, afirmó.

¿Quién es y cómo se llama el Negro Salas de ‘La casa de los famosos’?

En el mundo del entretenimiento es conocido como el Negro Salas; sin embargo, su verdadero nombre es Luis Fernando Salas. El actor tiene una amplia trayectoria en la televisión colombiana. A lo largo de su carrera ha participado en proyectos como Allá te espero, La Madame, Un sueño llamado Salsa, La viuda negra, Cuando vivas conmigo, La mamá del 10, Enfermeras, Leandro Díaz y Rojo Carmesí, el proyecto más reciente que hizo en RCN.

¿Cuántos años tiene el Negro Salas?

El actor nació el 7 de abril de 1974. Actualmente tiene 50 años y ha sido catalogado como uno de los galanes de la televisión en Colombia. En esta entrevista con Vea, reveló el secreto para no aparentar la edad, pues en sus redes sociales es muy elogiado por sus seguidoras:

“Son varias cosas, yo nunca fui una persona rumbera, ni toma trago, ni de drogas ni de nada por el estilo, no sé si eso de una u otra forma aporte. Siempre fui una persona de hacer ejercicio, la verdad soy súper dulcero, me fascinan las hamburguesas, los helados, los postres, las gaseosas, los chocolates, y a veces dicen que eso supuestamente tiene cosas que te pueden envejecer, pero no sé.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Yo tengo una persona que es una amiga que es médico estético y ella me hace la limpieza, me pone la Vitamina C, bótox, ya por la edad me pongo ácido hialurónico y una amiga que es ingeniera química, yo le pedí que me desarrollara una crema especial para hombre, de verdad buena para yo podérmela aplicar en la cara que es como mi crema antienvejecimiento, y me aplico eso”, reveló el actor, quien tiene un hijo.

El Negro Salas en 'La casa de los famosos'. Fotografía por: Instagram

El Negro Salas quiso ser cantante

Aunque Luis Fernando tiene una amplia trayectoria en la televisión, ese no era su gran sueño. Así lo reveló a Vea, afirmando que, aunque no fue así, sí ha venido trabajando en ese proyecto musical por el que espera, algún día, puedan conocerlo más.

“Yo hubiera querido ser cantante y no actor, me encanta, llegué a un momento de mi vida donde dije ‘voy a hacer lo que quiera sin hacerle daño a nadie’. Criticaron a Jesucristo, cómo no lo van a criticar a uno. La música fue algo que yo quise hacer porque me gusta. Lo hice.

Hoy en día, si eso llegara a suceder (ser conocido como cantante), súper, pero ya tengo una carrera en lo actoral y no sé qué tan sencillo sea lograr eso, pero yo me sentí súper bien, entrar al estudio y hacerlo, la gente piensa que eso debe ser muy fácil, hay que estudiar, preparar la voz, hay que ejercitar los músculos, se vuelve canción, es algo repetitivo, una vez tuve la oportunidad en un evento de cantar como para 300 personas, creo que el ejercicio de actuar, de estar en las tablas, me dio algo de tranquilidad, pero estaba que me derretía de los nervios”, reveló.