Ella es Ana María, novia del Negro Salas de La casa de los famosos: así la conoció

Luis Fernando Salas, mejor conocido como el Negro Salas, hace parte de la segunda temporada de La casa de los famosos, el reality de convivencia de RCN. El actor se ha destacado por su forma de ser tranquila y pacificadora en medio de otros de sus compañeros que se han visto involucrados en fuertes peleas dentro de la casa.

Antes de ingresar al programa, el actor, a quien recientemente vimos en Rojo Carmesí, también de RCN, aseguró que no iba con la intención de generar polémica, sino, por el contrario, generar un contenido de valor para otro tipo de público. En sus redes sociales ha recibido el apoyo de sus seguidores, quienes lo han elogiado por eso: “vamos con toda Negro, que desde aquí te apoyamos”, “el negro es el mejor de todos”.

Historia de amor de el Negro Salas y Ana María Espinosa, su novia

El artista dialogó con Vea, días antes de desconectarse del mundo exterior. Habló de Ana María Espinosa, su novia, quien en diciembre del año pasado se convirtió en su prometida.

Reveló que no fue a La casa de los famosos con intenciones amorosas, puesto que afuera, quedó el amor de su vida, con quien lleva una relación estable.

“Yo tengo una relación muy bonita, muy consolidada. A todas mis compañeras de La casa de los famosos, para mi gusto, hay algunas guapas, otras no tanto, pero independientemente para mí son todas compañeras de un trabajo donde evidentemente en algún momento, todos somos rivales, yo creo que no hay nadie que diga yo quiero ir a ver qué pasa, todos queremos ganar. Para mí mis compañeras son mis compañeras que no tengo ni idea cuáles entran con pareja o sin pareja. Voy con la intención de convivir, de conocer gente, de disfrutar, tratar de hacer mucho contenido de valor para la gente”, aclaró el actor.

Luis Fernando lleva dos años de relación con Ana María Restrepo, a quien conoció gracias a un amigo. “La forma en que nos conocimos fue la más increíble, la más loca y la más chistosa. En el 2022 yo estaba haciendo un programa para el canal regional de Cali, yo estaba presentando un programa, a nosotros nos entregan un libreto de las personas que vienen y qué hace cada uno. Yo vi que íbamos a entrevistar a un mexicano que ayuda a los hombres y a las mujeres a conquistar al amor de sus sueños. Cuando él llegó y se sentó en la entrevista, me pareció super divertido lo que él hacía. Intercambiamos teléfonos, un día nos vimos en un centro comercial y conversamos”, contó el artista.

Con el paso de los días, Salas recibió la ayuda de su amigo: “llevábamos un tiempo sin conversar, cuando de repente un octubre o noviembre del 2022 me escribió y me dijo: ‘yo tengo una amiga, conocí una chica en Cali muy guapa, muy chévere, muy trabajadora y me gustaría que la conocieras’. Yo le dije: ‘bueno’. Me mandó el Instagram de ella y el número, ya le había hablado a ella de mí. Yo dije: ‘es bien guapa, trabajadora y no tiene novio, tiene que ser muy cansona’. Yo le decía, ‘dime que no me estás engañando, una mujer de treinta y pico de años, exitosa profesionalmente, guapísima y no tiene pareja, tiene que ser insoportable’. A él le daba risa y a ella también le habló de mí, conversamos, nos conocimos”, afirmó el participante de La casa de los famosos, quien está próximo a cumplir 51 años.

En ese momento no pasó nada. Salas conoció a otra mujer con quien inició un romance que no tuvo futuro. A los cuatro meses terminaron y se volvió a encontrar con Ana María.

“Fuimos a comer y ahí ya hubo un clic. Cuando nos conocimos ella dijo: ‘sí, está guapo, pero’, y yo dije: ‘sí, está guapa, pero’, la segunda vez que nos vimos no sé qué pasó, pero hubo una vaina chévere. Desde ahí arrancamos, como en mayo del 2023, una relación súper chévere. A mi hermano y su esposa les cayó súper bien, mi mamá también. Yo conocí a su hermano y a su esposa, súper queridos. Mi suegra es lo máximo, me quiere muchísimo, yo también la quiero muchísimo, ya se han integrado más las familias, ya hay un compromiso bastante grande, bastante sólido”.

¿Quién es Ana María Espinosa, futura esposa de el Negro Salas?

La mujer no está inmersa en el mundo de la farándula; sin embargo, en sus redes sociales es elogiada por su belleza. Tiene más de 1500 seguidores en Instagram, donde publica fotos y videos de su vida cotidiana.

Ambos han preferido mantener su relación lejos de la opinión pública. A finales del año pasado se comprometieron y, mientras el Negro está en La casa de los famosos, Ana María se encarga de todos lo preparativos para el gran día, que, según nos contó el actor, estaría programado para septiembre, aproximadamente: “nosotros a final de año nos comprometimos. Creería que si yo llego a tener algo con alguien en la casa, es mucho lo que tendría que perder afuera, no es que estoy empezando una relación, no, es una relación bastante consolidada. Yo creo que (nos casaremos) un par de meses después de que se acabe la casa. Ella se va a quedar organizando la boda. La fecha estará más o menos por allá para septiembre”, contó.

Finalmente, reveló que tienen planes de ser padres, aunque él ya tiene un hijo. “Cuando yo salga de la casa ella me va a decir qué ha organizado. Pusimos un presupuesto y un colchón y la idea es no pasarnos. La idea es tener hijos, a ella le gustaría y a mí también”.