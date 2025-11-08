Eleazar reveló qué le dijo al oído a Valentina en la suite ditu. ¿Hubo atracción?

Eleazar Betancur fue uno de los participantes más comentados de esta edición del Desafío. El excapitán de Alpha protagonizó algunos desacuerdos con sus compañeros, quienes, muchas veces no apoyaban sus decisiones como líder del equipo.

En repetidas ocasiones, el coach de conciencia física aseguró que no sentía completa afinidad con los integrantes de Alpha, pues, para su criterio, no contaban con la madurez suficiente para asumir muchas de las situaciones que pasaban en el reality.

Pese a las críticas, en diálogo con Vea se mantuvo firme en su posición: “Estuve en un equipo de personas muy inmaduras, hijos de ‘papi y mami’, personas a las que nunca les tocó esforzarse", dijo.

Eleazar aclara polémica con sus compañeros

Aunque su liderazgo fue cuestionado por muchos, el deportista asegura que desde que dejó la capitanía, la casa morada se fue a pique: “Mi capitanía fue una decisión unánime. A mí me eligió todo el equipo, no hubo división en mi elección. Hubo fricción en unos momentos, con ninguno tuve un confrontamiento directo porque los evito cuando no hay argumentos para hacerlos; sin embargo, siento que por momentos la convivencia se volvió complicada, y aunque puede sonar egocéntrico, cuando sé lo que hago, lo hablo. Para muchos era un dictador, me parece chévere que me comparen de esa forma. Yo sé que todos vieron que en el momento en que se dejó de liderar con ese carácter el equipo se dañó rapidísimo".

¿Qué pasó entre Eleazar y Valentina?

Tras su eliminación, Eleazar llegó al cubo de los eliminados junto a Valentina, quien al final hizo parte de Gamma. Allí, los exparticipantes compartieron detalles de sus vidas personales y se refirieron sobre sus compañeros.

En un momento, se comenzaron a observar algunos momentos “raros” entre los dos. Para algunos internautas que sintonizaban ditu, hubo química entre los dos. De hecho, hubo un momento en el que Eleazar le dijo algo al oído a Valentina que generó curiosidad, pero no quedó claro frente a las cámaras.

En esta entrevista, el deportista aclaró lo que ocurrió: “Para nadie es un misterio que uno pasa mucho tiempo encerrado, estresado, y luego cuando uno va al cubo se respira un poco. Con Valentina a veces había unas miradas extrañas que yo decía que me confundían. Ella es una niña muy coqueta y ella sabe que tiene algo que le agrada a los hombres, entonces me acerqué al oído y le dije algo como: ‘no me tientes de la forma en la que lo haces porque hemos pasado mucho tiempo y no quiero que esto se malinterprete más adelante’, algo así le dije porque sentía que me estaba tentando", aseguró.

Al preguntarle sobre cómo quedó su amistad con ella, respondió: “De todos vi lo mejor, independiente de lo que hayan demostrado en el juego y de lo que dijeron a mis espaldas, no tengo ahorita contacto con casi ninguno”.

De hecho, se refirió a Tina, con quien en un momento de la competencia también hubo una cercanía. “Con Tina hubo un filling que todo el mundo lo vio, pero igual no tengo contacto con ninguno. Somos mundos muy diferentes, cada uno tiene una dirección diferente en su vida, yo soy un hombre adulto, tengo 36, ya tengo cosas muy definidas de lo que soy, hacia dónde voy, entonces como una amistad chévere, de resto sentimentalmente no me interesa".

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Eleazar confirmó que tiene novia

En esta entrevista, el deportista también reveló que su corazón está comprometido. Después del reality encontró a quien considera la mujer de su vida. “Estoy muy enamorado en este momento. Me encuentro en un punto de mi vida en el que tengo todo a mi lado, encontré a una mujer que tiene todo lo que me gusta, su mente, su cuerpo, su energía, estoy muy conectado con ella y siento que es la persona con la que voy a escribir mi presente, mi futuro, incluso hemos tenido conversaciones de un hijo a futuro, algo que yo jamás había imaginado, entonces estoy ahorita enfocado en construir un hombre que tiene un compromiso con Dios, con su pareja, con su familia, con su propósito, entonces ceros distracciones. No estoy recibiendo hojas de vida. Mi corazón no es que se haya cerrado, antes se abrió y se expandió. Encontré una mujer con la que quiero caminar a mi lado”.