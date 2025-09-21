¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Elianis Garrido reveló por qué ha tenido que operarse la nariz: “Nunca tuve complejo”

La actriz aseguró que es la primera vez que cuenta el verdadero motivo que la llevó a pasar por el quirófano para arreglar su nariz.

Por Redacción Vea
21 de septiembre de 2025
La actriz aseguró que es la primera vez que cuenta el verdadero motivo que la llevó a pasar por el quirófano para arreglar su nariz.  
Fotografía por: Archivo

Elianis Garrido es una actriz reconocida por su participación en producciones como Diomedes, el Cacique de La Junta, La ley del corazón, Los Morales, Sin senos sí hay paraíso y El final del paraíso. También fue presentadora de Lo sé todo y se ha desempeñado como empresaria y bailarina.

¿Qué le pasó a Elianis Garrido?

En el pódcast Bravísimo sin tapujos, la también creadora de contenido abrió su corazón y reveló varios detalles de su vida personal. Su infancia, sus cirugías estéticas, y más.

Aseguró sentirse orgullosa de sus raíces: “Cuando en el colegio o en la universidad me señalaban porque mi casa no tenía piso, no había televisión, yo nunca he tenido problema con contar esto, mi casa no es una casa de delincuentes, es una casa de gente humilde y trabajadora, como son la gran mayoría de colombianos”.

De igual manera, la actriz se refirió a sus cirugías estéticas, teniendo en cuenta que ha tenido que someterse a varios procedimientos en su nariz. Aunque muchos han pensado que lo hace por vanidad, en varias oportunidades Garrido reveló que era por salud; sin embargo, no había contando el verdadero motivo.

En la mencionad entrevista contó: “Yo mi nariz me la operé porque un exnovio violento, y esto creo que es primera vez que lo digo, me fracturó la nariz en tres pedazos”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Pese a que ha tenido que realizarse varias operaciones, aclaró que no lo hizo por algún tipo de inseguridad: “Nunca tuve complejo con mi nariz, pero con mis senos sí. Yo quisiera volver el tiempo y no haberme operado nunca los senos... Hoy, a mis 37 años, me encantan los senos pequeños y pienso que mis senos naturales eran preciosos y perfectos”.

Hace unos días respondió a sus críticos, quienes le han dejado fuertes comentarios sobre sus cirugías, sin conocer la realidad. “Sí, claro. Lo voy a seguir haciendo porque es mi plata, es mi cuerpo, es mi tiempo, es mi dolor. Nadie debe opinar del cuerpo de otro, yo no tengo por qué meterme en la decisión de otra persona”.

