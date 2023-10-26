Elianis Garrido respondió a críticas por sus cirugías: “Es mi plata y mi cuerpo”

Luego de su participación en Protagonistas de novela, en 2012, Elianis Garrido comenzó una exitosa carrera en la televisión. Como actriz ha hecho parte de proyectos como Sala de urgencias, La ley del corazón, Sin senos sí hay paraíso, El final del paraíso, entre otras. En su faceta de presentadora pasó por el programa Lo sé todo, de Canal 1, donde compartió set con Alejandra Serje y Ariel Osorio. La barranquillera también se ha destacado como bailarina y actualmente tiene una academia de baile en Bogotá.

Cirugías de Elianis Garrido

Su vida personal ha sido muy comentada en redes sociales, sobre todo por las múltiples cirugías que se ha realizado en su cuerpo, específicamente en su nariz. Aunque la actriz ha revelado que han sido con el propósito de mejorar un problema de salud, también ha aprovechado para hacerse retoques estéticos. Sin embargo, ha recibido fuertes críticas.

En una reciente entrevista con la presentadora Sandra Mazuera para Bravíssimo sin tapujos, el pódcast, Garrido respondió a sus haters, afirmando que, por ahora, no descarta hacerse más procedimientos: “Lo voy a seguir haciendo porque es mi plata, es mi cuerpo, es mi tiempo, es mi dolor. Nadie debe opinar del cuerpo de otro, yo no tengo por qué meterme en la decisión de otra persona”, afirmó.

De igual manera, se refirió a los comentarios que le hacen los internautas porque constantemente se refiere al tema: “Si una persona quiere los senos grandes, es su decisión, es su cuerpo, es su plata, es su tiempo, y el tiempo que está invirtiendo en recuperarse; y la gente se enoja porque yo hablo con fuerza de esto. Mi nariz me la he operado y todos los días recibo críticas, ya no me importan porque está en mi cara”.

Aprovechó para hacer un llamado a quienes quieren hacerse una cirugía, para que lo hagan en lugares especializados: “Si usted quiere su lipo, hágasela, si usted se quiere poner su nalga, póngasela, pero sepa dónde se la pone y sepa que corre riesgo, yo lo sé”, dijo.

Elianis Garrido sufrió de problemas alimenticios

En la misma conversación con Sandra Mazuera, la presentadora recordó sus comienzos en el mundo del entretenimiento, reconociendo que no fue fácil: “Yo quería estar flaca a como diera lugar por encima de mi salud. Yo sabía que estaba mal vomitar la comida, pero me sentía muy frustrada y tristemente empecé a encontrar un placebo mental después de vomitar, incluso para dormir. Estaba muy mal guiada, yo empecé a normalizarlo", contó.

Esos malos hábitos hicieron que su salud se viera seriamente afectada: “Duré así dos años hasta que me enfermé de verdad. Dios tocó mi puerta. Se me disparó la tiroides, me gané una úlcera gástrica, una gastroenteristis, luego mi periodo comenzó con una descontrolada terrible. Cuando me enfermo y me encuentran las masas en el ovario y me doy ese sacudón y ese susto, me hizo despertar Dios, nadie más, le pertenece a él la gloria. Fue Él el que decidió darme otra oportunidad".