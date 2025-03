Elianis Garrido contó sus miedos y su crisis emocional: “me da miedo morir joven”

Elianis Garrido es abogada, pero se dio a conocer en la pantalla colombiana, gracias a su rol como actriz y presentadora. La barranquillera, que también es bailarina y a Vea le confesó que a través de la danza ha podido mitigar y superar algunos de sus dolores internos, también fungió como presentadora de Lo sé todo hace algún tiempo.

Sin embargo, hoy a sus 37 años está en un descanso de la pantalla, laboralmente hablando, no obstante, quiere regresar.

Ahora en charla con Tatiana Franko para su pódcast ‘Vos podés’ Elianis habló sin miedo a aspectos de su vida, que anteriormente no había tocado.

La actriz que reconoce sus errores como un proceso de aprendizaje comenzó revelando que estaba deprimida y no los sabía. “Tenía la energía desmedida y los propósitos un poco confusos. Yo estaba deprimida y no lo sabía. No solamente no lo sabía, sino que me daba vergüenza, mucha vergüenza reconocerlo. Estaba haciéndome el café en la cocina y pensaba en cuál sería la forma más decente de morir sin que me doliera tanto”, mencionó, luego detalló en lo activa que siempre ha estado.

“Maduré muy biche, muy rápido. Siempre he tenido una maleta bien pesada sobre mis hombros que, además, yo elegí. No creo en la suerte, pero sí en que hay cosas que tienen que pasar en algún momento. Hay cosas que están escritas, y estaba escrito que yo entrara. Yo era de las que criticaba ese tipo de formatos en voz alta. Nunca digas ‘de esta agua no beberé’ porque cuando te da sed, te la tomas toditica”.

Recordó que en el pasado manejó las situaciones con un alto nivel de dramatismo. “Antes me echaba a llorar en el piso, me agarraba la cintura, me daba contra la pared, no comía, me dopaba, me emborrachaba… y hacía de cada cosa una tragedia”.

“Sé que voy a volver”, Elianis Garrido sobre la televisión

Ante su ausencia de la pantalla dijo: “Yo sé que voy a volver. Voy a volver. El año pasado estuve a punto de regresar, me vi tentada, pero como te dije antes, aprendí a decir que no. Ya sé que hay plata que no vale mi paz”.

Sin embargo, tiene claro que no accederá a cualquier propuesta y será selectiva. “La plata es bonita. ¿A quién no le gusta la plata?”. Ante la pregunta sobre las propuestas que recibió, Garrido respondió: “Me ofrecieron formatos y un proyecto en el exterior. Dije que no porque el personaje tenía unas implicaciones… Tengo un par de ‘no’ como actriz y el resto son ‘sí’ porque entiendo que hay que prestarle el cuerpo al personaje y todo eso. Pero yo, Elianis Garrido, en este punto de mi vida, nunca interpretaría una bruja, ni a alguien que hiciera santería, cosas satánicas o hechicería. Esa puerta no la abro en mi casa”.

Luego comentó que se trataba de un formato en el que la querían como parte del contenido, pero ella declinó. “El programa que me ofrecieron aquí venía con mucha plata. Yo no quería hacerlo y les propuse que me llevaran como presentadora o a manejar las redes”. Sin embargo, su contrapropuesta fue rechazada: “Me dijeron que me querían como parte del contenido”.

El sueño de Elianis Garrido es ser mamá

Sobre sus metas y anhelos se sinceró y habló de la maternidad. “Ser mamá es mi proyecto de vida más importante, pero mi salud lo ha impedido. Le tengo mucho miedo a morirme joven. Mi salud estuvo en crisis un par de veces, algo que manejamos a puerta cerrada, y tengo miedo de que pueda agravarse y afectar a mi entorno. Para mí, la danza está en mi vida para sanarme y para sanar”, recordó respecto a diversos quebrantos de salud que incluyeron un cáncer que venció.

Al final Elianis, habló de su actualidad, lejos del enojo y se observa así misma con más amor sin mirar la opinión de los demás.

“Durante mucho tiempo me miré con rabia, con enojo, con ganas de devolverme al pasado. Hoy me miro con compasión. Estoy trabajando, en la medida de mis posibilidades, en dejar de hacer las cosas de las que ya no me enorgullezco. Yo era muy reactiva en mi vida real y tenía una competencia no sana, grosera y destructiva conmigo misma. Vivía esclava del ‘qué dirán’. Terminé avergonzada de mi esencia”.

