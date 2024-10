Elkim Ospina, de Garzón y Pa’quererte, preso por no pagar impuestos. Exclusivo

El 12 de diciembre del 2021 el mundo del entretenimiento registraba la noticia de la muerte de Vicente Fernández. Era domingo y Elkim Ospina un reconocido libretista bogotano, hoy de 51 años, se preparaba para la temporada navideña yendo con Mariana, su hija mayor, al centro comercial Nuestro Bogotá a realizar algunas compras. En la calle fue abordado por unos policías que como parte de su rutina, le pidieron sus documentos. Ospina los entregó sin saber que ese día comenzaría la tragedia más grande de su vida que se extendería durante los siguientes meses y hoy aún no termina.

Cuando revisaron sus datos, los policías le dijeron que tenía orden de captura, pues había sido condenado a una pena de 54 meses. Elkim no entendía la situación, pues lo único que tenía en la mente era que había sido citado a una audiencia en mayo del 2022, por el asunto que tenía pendiente con la Dian y el no pago del IVA. Al escritor, que presentó todas sus planillas ante la entidad recaudadora de impuestos, a través de su contador, pero no pagó entre los años 2008 y 2012, jamás se le pasó por la cabeza que esa deuda pendiente lo dejaría tras las rejas.

En Colombia, no pagar impuestos si da cárcel. Elkim Ospina fue condenado

Desde ese 12 de diciembre, Elkim, premiado libretista por obras como Me llaman Lolita, Francisco el matemático, A corazón abierto, En los tacones de Eva, Garzón y Pa’quererte, solamente por mencionar algunas de las más conocidas, fue privado de la libertad por un delito que en Colombia se paga con prisión, aunque paradójicamente todavía suene muy común escuchar que en nuestro país nadie va a la cárcel por no pagar impuestos.

Ospina es la confirmación de que esa es una falsa creencia, ya que si bien es cierto no se condena a nadie por una suma en particular, por el delito como tal si se dictan sentencias intramurales para quienes no están al día con los impuestos.

Elkim, que terminará su condena en enero del 2026, habló con Vea en exclusiva y narró lo que ha sido de su vida desde esa tarde de domingo hasta ahora, que libra una nueva batalla legal por obtener una libertad condicional que le permita trabajar, llegar a un acuerdo de pago con la Dian, y de paso, recuperar su vida.

¿Qué pasó ese 12 diciembre del 2021?

“Iba con mi hija en la calle y en una requisa de rutina, unos policías me pidieron papeles y luego, me dicen que tengo una orden de captura porque estoy condenado y en ese momento, soy capturado”

¿Hasta ese momento qué sabía de su situación?

“En realidad, me tomó por sorpresa. Yo sabía que había dejado de pagar el Iva porque estaba pasando por un mal momento. Me había llegado un requerimiento de la Dian y estaba ese proceso en marcha, pero tenía un abogado de oficio que me representaba”.

¿Ignoraba que había sido condenado?

“Si, luego me enteré que casi un año antes de ese día, había sido condenado y que el abogado no se presentó en esa audiencia. Fui declarado reo ausente”.

¿Que pensó ese 12 de diciembre cuando le dijeron que había sido condenado y tenía orden de captura?

“Que se trataba de un error. Pensaba: ‘tengo una citación para una audiencia en mayo del 2022, eso lo aclaramos rápido y salgo’. No sabía que la citación de mayo era para imponer una sanción, una multa, pero que ya la condena era un hecho. Eso lo supe después. Esa audiencia la terminé cumpliendo desde la cárcel”.

¿Cuánto dinero debía Elkim Ospina a la Dian y de cuánto fue su condena?

¿Y cuánto dinero debía por Iva?

“36 millones de pesos y en mayo del 2022 me imponen la sanción que es el doble, entonces la deuda quedó en 72 millones más los intereses que siguen corriendo”.

Para cuando fue detenido ¿ya le había sido embargado algo?

“Si, la cuenta bancaria y un carro, pero eso no abona en nada a la deuda”.

¿Puede decirse que fue condenado a cárcel por evadir impuestos?

“No porque yo presenté todas mis planillas, lo que no hice fue pagar. El delito se llama omisión el agente retenedor, uno no va a la cárcel por una suma, sino por el delito, eso lo supe después. Por eso no importa si en ese momento, después de la condena, uno quiere pagar o quiere negociar, ya no es válido, ahí toca es pagar la condena..”

Volviendo a ese día de la detención ¿qué pensó?

“La verdad es que estaba tranquilo, creía que se trataba de un error, ya luego me enteré que había sido condenado y mi abogado nunca se presentó y por eso no me dijo nada”.

Y ¿qué siguió después de esa detención?

“Me llevaron a la Uri de la Granja, tal vez uno de los lugares más horribles que pueda existir. AL principio, digamos que pasé desapercibido porque todos estaban concentrados en la noticia de la muerte de Vicente Fernández, pero ya después uno se da cuenta de que es complejo, pasaron cosas que me hicieron sentir miedo”.

¿Temió por su vida en algún momento?

“Allá sí. Por ejemplo, cuando llevaba dos días en la Uri estaba sentado al lado de dos personas, cuando sentí que se me vino encima mucha gente y solamente sentía golpes, gritos y yo me quedé quieto. Al final, el que estaba a mi izquierda estaba reventado, botaba sangre por la cabeza. Ese sábado siguiente hubo una suerte de peleas programadas y se daban durísimo, se lesionaban con cuchillo”.

¿Siendo escritor no se imaginaba esos calabozos?

“No, esos lugares uno no se los imagina como son. El día que llegué a la Uri me llevaron donde tres personas que eran como los plumas, los que mandaban en cada espacio. Y a uno le dicen que para dormir en un lugar necesita, por ejemplo, un millón de pesos. Yo les dije que no tenía nada y me dijeron que me acomodara en el baño. Ahí dormí dos noches hasta que a la tercera hallé gracia, creo yo, en uno de los que mandaba y me acomodó para que durmiera en otro lado”.

¿En qué momento lo trasladan a una cárcel?

“Cuando ya a mi abogado, no el que faltó a la audiencia, sino otro que empezó a llevar mi proceso, me visita y me dice que ya toca cumplir la condena. Me avisan que me van a trasladar. Inicialmente dicen que a las 2 de la mañana del 16 de enero, me sacan y me llevan a la estación de Puente Aranda y de ahí que nos iban a llevar al Espinal o Guaduas y cuando íbamos de madrugada en camino, nos dicen que vamos para La Colonia de Acacias, Meta”.

Elkim Ospina pagó parte de su condena en cárcel de Acacías, Meta

Al llegar a su lugar de prisión, el libretista se enfrentó inicialmente con una cuarentena que lo mantuvo alejado de todos y sin visitas hasta comienzos de febrero, cuando su abogado lo visitó y lo puso al tanto de la situación que para nada era alentadora.

Una vez más escuchó que no había nada que hacer más allá de cumplir la condena de casi cinco años que le fue impuesta. Esto naturalmente laceró el ánimo del escritor, graduado de Comunicación Social, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, quien como buen guionista, en principio, se apasionó bastante por las historias que escuchaba de sus compañeros, pero pronto optó por no escribir más, ya que tuvo una especie de llamado de atención que prefirió acatar, por su seguridad.

“Ya estaba echado a la resignación y empecé a ver cómo hacía con el tema de los descuentos. Estuve de profesor del colegio para rebajar la pena, así por cada tres meses trabajados me descontaban uno. En dos años pude descontar ocho meses de condena”

¿Por qué dejó de escribir estando en la cárcel?

2Hubo una situación como jarta y es que un día que regresé de dar clases y encontré todas las hojas de un cuaderno donde yo hacía anotaciones tiradas en el patio. Nadie me dijo nada, pero yo entendí que no era prudente tomar más notas”.

Elkim Ospina habla de lo bueno de haber estado en la cárcel

¿Qué lo mantuvo en pie mientras estaba en esa cárcel?

“Mis hijas que después de que abrieron las visitas no me dejaron de visitar ningún mes y darme cuenta que que así sea duro, Dios está con uno y lo cuida”.

Este periodo ha sido muy difícil pero ¿Le ha traído algo de bueno?

“Si claro, muchas cosas. Uno, darme cuenta de una realidad que ignoraba que es la desigualdad tan áspera de este país; tan abismal, tan fuerte. Darme cuenta de que hay gente que merece estar en la cárcel, pero otra que no, es conocer la injusticia de la justicia. Dos: saber que todo lo que ocurre, pasa porque es Voluntad de Dios y él nos cuida. Tres: darme cuenta que la familia y los amigos son un gran tesoro, yo no he sido el mejor familiar ni el mejor amigo, pero ellos me han sustentado todo este tiempo”.

¿Alguna experiencia o caso de un compañero en prisión que lo hay impresionado?

“Recién llegué conocí a un señor que fue muy importante para mí. Un señor ya grande que me regañó la biblia del prisionero, que se convirtió en una buena herramienta para mí. La cárcel es el lugar más horrible que hay, pero es posible aprender allí y conocer personas que enseñan. Me impresionó el caso de un veterinario que estaba por cohecho de 50 mil pesos. Le ofreció esa cantidad a un policía de tránsito y lo condenaron a 60 meses. No solo había perdido su negocio, su carrera sino que era el que ayudaba a sus papás ya mayores y ellos llegaban a visitarlo, enfermos. Ahí no hubo clemencia. Otro señor que estaba por el mismo delito mio, por deberle a la Dian, pero por mucho menos dinero, él debe 300 mil pesos, venía de viaje de España y lo capturaron entrando al país, él ni sabía que había sido condenado.

Elkim Ospina ahora está en Casa por cárcel y espera la libertad condicional

A mediados del 2023, Elkim supo que tenía la opción de solicitar una salida por 72 horas y luego regresar a la prisión. Así lo hizo pero se la negaron. “Porque es un delito contra el estado”. Luego supo que por el tiempo pagado, podía aspirar a tener la casa por cárcel, y pensó en pedirla aunque las posibilidades eran escasas. Así lo hizo en agosto del 2023. EN noviembre logró respuesta y le aprobaron seguir pagando su condena en su casa en Bogotá.

“El primer traslado fue de los Llanos a Bogotá en un carro del Inpec. Me trajeron a la cárcel Modelo y al día siguiente me traen a mi casa y ya”.

Han sido 10 meses en su casa, cumpliendo la condena, tratando de volver a su vida pero sin la posibilidad de salir: “Han venido seis veces a hacerme visita del juzgado y del Inpec”, comenta al tiempo que revela que los días pasan ahora entre la gratitud por estar en su espacio y la esperanza de ser escuchado en su nueva solicitud.

En febrero pasado, tramitó la posibilidad de la libertad condicional, y aún no ha tenido respuesta, así que insistirá en ella en los próximos días.

Y es que si bien es cierto, estar en casa le ha permitido de alguna manera, recuperar cierta normalidad porque puede compartir sobre todo con sus hijas, Mariana y Luisa; escribir, tener acceso a internet, hablar con amigos y familiares, también lo es que no puede trabajar, ya que quien desee contratarlo debe cumplir una serie de requisitos que no todo empleador esta dispuesto a llevar a cabo. “Además, he tratado de buscar trabajos, pero como mi problema es con la Dian, para los temas de contratación no es posible, porque si me piden facturar”.

Su urgencia por la libertad condicional y la posibilidad de trabajo también tiene que ver con la manera en que él ha asumido todo este proceso. “Yo quiero salir, ir a la Dian hacer un acuerdo de pago con ellos, trabajar, recuperar mi vida, yo le cumplí al país, cumplo y asumo mi responsabilidad”.

Cierra contando la gran lección que le quedó de esta experiencia que no termina, pero siente que lo ha fortalecido y es el preámbulo de cosas buenas que siente están por suceder: “Darme cuenta que Dios esta con uno independientemente de las circunstancias, esa es la lección”.

