Sofía Avendaño reveló qué pasó con Jery Sandoval en ‘La casa de los famosos’

Este fin de semana, La casa de los famosos se volvió tendencia por varios momentos que protagonizaron los famosos. Uno de ellos fue la gala de eliminación el pasado domingo que dejó por fuera de la competencia a Sofía Avendaño.

La modelo trans recibió la votación más baja de la noche por parte de los televidentes, por lo que tuvo que despedirse para siempre de la casa, en la que permaneció por ocho días. En entrevista con Vea, Sofía se refirió a su experiencia en el reality de convivencia.

¿Cómo te sentiste en ‘La casa de los famosos’?

“La experiencia fue enriquecedora, la verdad gratificante, enormemente agradecida con el canal, con el jefe, con la producción, por la invitación, más que por un reality, por generar más admiración o reconocimiento, yo lo veo como una terapia de vida para mi proceso de transición con la cual pude encontrarme a mí misma para madurar como persona, para soltar, para ser mejor cada día, para intentar mostrarle al mundo una cara diferente de la moneda trans, de que nosotras también tenemos derecho a brillar y a tener un espacio en la comunidad heterosexual, de la televisión, sin necesidad de que seamos objeto para separar ni señalar”.

“Yo supe desde el principio que iba a salir, inclusive alcancé a despedirme desde antes de entrar a gala, yo sentía que salía porque sabía que yo estaba haciendo objeto de un complot de personas lideradas por la que era mi amiga para intentar dar una imagen que quizás yo no soy e intentar vulnerar esa parte de imagen ante el país. Entendí que el país podía creer esa parte, esa versión que ella contó que obviamente era errónea, era mentiras, pero que generalmente la gente cree lo que escucha ... Yo estaba muy tranquila, inclusive cuando Carla me preguntaba antes de la gala, como me sentía y que si creía que yo salía, le dije en el principio que estaba segura que yo era la que tenía menos votaciones y que estaba preparada para salir. En el momento que se va con Camilo nunca sentí temor, ni siquiera ansiedad, ni que me iba a quedar. Siempre sentí que yo era la que salía, yo ya había cumplido mi sueño, mi sueño no era ganar La casa de los famosos, mi sueño era entrar, mi sueño era mostrarle al mundo que existimos, mostrar una cara linda de la versión de ser trans y creo que yo ya gané el premio que fue haber tenido la oportunidad de demostrar lo que somos nosotras, así que yo me siento ya ganadora”.

¿Qué tal te fue con la convivencia?

“La convivencia es demasiado difícil porque es conocer personas que uno no sabe cómo se comportan, cada uno es un mundo, todos tienen sus caracteres bonitos, sus personalidades bonitas, pero también tienen sus caracteres feos, que a veces es difícil para compartir. La convivencia fue difícil, la verdad fue demasiado tensionante, porque obviamente todos saben que una de las participantes (Yina Calderón) y yo teníamos un proceso legal por agresión afuera, y eso me generaba a mí mucho miedo y temor que me fuera a pasar otra vez una reincidencia en este proceso, ya que había que convivir y compartir hasta el baño. Creo que era un momento de mucha tensión para mí, donde trataba de acoplarme de la mejor manera sin intentar invadir espacios para respetar lo acordado por ambas para tener una convivencia sana”, reveló la exparticipante.

Sofía Avendaño tenía una demanda en contra de Yina Calderón y sus hermanas porque, supuestamente, ellas la maltrataron verbal y físicamente durante una fiesta organizada por Marcela Reyes, por aparente discriminación por su condición trans.

La exparticipante reveló que se sorprendió con la actitud que Yina tuvo con ella dentro de la casa, pues, contrario a lo que pensaba, fue muy cordial, pese al problema que tuvieron afuera.

“Tuve una participante que se convirtió en mi amiga, que fue Jery Sandoval, fue una persona mediadora, ella era amiga de ambas y se encargó de hacernos a ambas entender que nosotras estábamos simplemente cada una por un motivo diferente y que no había necesidad de reincidir en agrandar el tema. Yo simplemente me encargaba de dejarle saber a todo el mundo, a Colombia, a los participantes del tema que estaba abierto legalmente para justamente eso, no entorpecer nuestra participación en el reality, donde creo que las dos lo tomamos de una muy buena manera, lo hablamos con respeto. Ella se me acercó a decirme que no se iba a meter más conmigo yo, en vista de que ella tuvo esa intención, hice exactamente lo mismo, no voté por ella, no la nominé, simplemente le respeté su espacio y ella el mío y creo que fue una convivencia sana, con respeto”.

Sobre Yina, también agregó: “aunque sea por estrategia, lo que sea, por lo que sea que está teniendo el comportamiento que yo pude ver esta semana, me parece chévere que esté mostrando una Yina diferente, que no está encima de las personas haciéndoles daño, sino que esa tratando de convivir, conversar, interactuar en la casa, me parece chévere ver una Yina así, así sea estrategia para ganar apoyo y generar un comentario diferente en los demás que piensan y saben lo que ella genera en la normalidad”.

¿Qué pasó con Karina García, si antes eran amigas?

“Lo más difícil fue ver entrar a Karina García, que yo creía que era mi amiga, y verla entrar en un personaje de odio, de intentar de hacerme sentir incómoda, de dañarme mi seguridad que estaba adquiriendo, inclusive ya estaba en un proceso de bajar la guardia frente al tema con Yina y llegó a revivir el tema de una manera no sana, intentándome hacer quedar mal como persona y dañar mi imagen. Enterarme de que la persona que quizás fue mi paño de lágrimas, de consuelo, de muchas cosas que yo viví, se convierta en la persona principal en hacerme daño”, dijo.

La salida de Jery Sandoval fue fuerte. ¿Qué pasó realmente?

“A Jery la amo, la adoro, es una mujer valiente, la admiro demasiado porque yo, que estuve con ella, sé todo lo que se controló, sé cómo pudo tratar de saber llevar las cosas de la mejor manera, que lastimosamente el juego y las dinámicas que se inventaron para intentar desestabilizar las personas de adentro cuando veníamos de un día sin comer, donde estábamos castigados, todo jugó en contra para sacar una versión de ella que ella siempre quiere tener muy bien guardada para que no salga porque sabe que es difícil de controlarla. Decirle que no estuvo mal lo que hizo, al contrario, siento que simplemente explotó y es de humanos explotar, es de humanos sentir y es de humanos defender un criterio cuando no le parece algo y no creo que eso le quite y desmerite la calidad de persona que ella es”, afirmó la modelo.

¿Quién es tu ganador de ‘La casa de los famosos?

“Me gustaría que ganara Norma Nivia porque siento que es un paquete completo, una persona que es amada por los colombianos, es profesional en lo que hace y por lo que vi de ella en convivencia que es una mujer empática, que no diferencia a las personas ni por su clase social, ni por su identidad, ni por lo que hagan en sus carreras. Siento que es una real mujer que de verdad abarca lo que significa la casa de los famosos. Creo que tiene de todo un poco porque también se hace respetar cuando algo no le gusta, así que siento que ella debería ganar, pero si me preguntas quién creo que gana, va a ser Emiro”.

¿Qué viene ahora para Sofía Avendaño?

“Buscar trabajo, mostrarle al mundo que sí se puede hacer carrera siendo trans, que tengo las habilidades físicas y mentales para desempeñar mi trabajo laboral como una mujer, modelo, presentadora, figura pública en televisión y que puedo ejercer eso, es lo que busco y aspiro, que las oportunidades de trabajo laboralmente en televisión, en modelaje, en marcas, en publicidades, se me abran las puertas para poder permanecer en Colombia, no tener que regresarme a Estados Unidos, sino que pueda hacer carrera aquí y estar cerca de los míos, que es lo más importante para mí”.