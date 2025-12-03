Ella es la actriz de ‘Vecinos’ que murió junto a su esposo en un accidente de tránsito

Hace 10 años el mundo del entretenimiento se vistió de luto con la repentina muerte de Adriana Campos. La actriz, quien interpretó a Nicol Aguilar en Vecinos, la secretaria y mejor amiga de la doctora Tatiana, personaje interpretado por Flora Martínez, se encontraba de viaje junto a Carlos Rincón, su esposo.

¿Qué le pasó a Adriana Campos?

El 3 de noviembre del 2015 los medios de comunicación en Colombia reportaron la muerte de Adriana Campos. De acuerdo con las investigaciones, el siniestro ocurrió en una vía de la jurisdicción de Bolombolo, corregimiento de Venecia, en Antioquia. Al parecer, Rincón habría tenido un microsueño perdiendo el control del vehículo que rodó por un abismo de 25 metros y, finalmente, cayó al río Cauca.

El accidente habría ocurrido en horas de la noche, pero fue hasta el día siguiente que pescadores de la zona alertaron a las autoridades cuando encontraron el carro volcado. Según reportaron, la pareja llevaba alrededor de seis o siete horas en el río. Cuando lograron sacarlos del automóvil, ambos ya estaban sin vida.

Adriana y Carlos estaban de vacaciones. Al parecer tenían hospedaje pago en un hotel hasta las 02:00 p. m. del día siguiente. Sin embargo, esa noche recibieron una llamada de la abuela paterna de su hijo comunicándoles que el niño estaba enfermo. Debido a eso, la pareja decidió salir del hotel de manera inesperada y tomar carretera hacia Medellín sobre la medianoche, así lo aseguró Juliana Ortega, actriz y amiga de Adriana en una entrevista para Expediente final. “Escuchó que el niño lloraba y no se calmaba y le dijo a Carlos ‘devolvámonos, yo no puedo dormir escuchando eso’ y ahí tomaron la decisión de devolverse”.

Llevaban 20 minutos de recorrido cuando ocurrió el accidente. Se determinó que fue un microsueño porque las autoridades no encontraron ningún rastro de frenado que permitiera determinar que el conductor tuvo una reacción antes de ocurrir la tragedia.

¿Quién era Adriana Campos?

Además de su participación en Vecinos, Adriana hizo parte de otras importantes producciones de la televisión en Colombia, entre ellas Bella calamidades, Merlina, mujer divina, Casa de reinas, La selección, entre otras.

Desde muy joven demostró su pasión por la actuación. Dejó su pueblo natal Chaparral, Tolima, para estudiar arte. A los 21 años debutó en la televisión y también participó en proyectos de teatro. En el 2014 se comprometió con Carlos Rincón, padre de su hijo Jerónimo.