Logo Revista Vea
¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Ella es la actriz de ‘Vecinos’ que murió junto a su esposo en un accidente de tránsito

El carro en el que se movilizaba la artista tenía 36 años se volcó y cayó al río Cauca.

Por Redacción Vea
03 de diciembre de 2025
El carro en el que se movilizaba la artista tenía 36 años se volcó y cayó al río Cauca.
Fotografía por: Caracol Televisión

Hace 10 años el mundo del entretenimiento se vistió de luto con la repentina muerte de Adriana Campos. La actriz, quien interpretó a Nicol Aguilar en Vecinos, la secretaria y mejor amiga de la doctora Tatiana, personaje interpretado por Flora Martínez, se encontraba de viaje junto a Carlos Rincón, su esposo.

¿Qué le pasó a Adriana Campos?

El 3 de noviembre del 2015 los medios de comunicación en Colombia reportaron la muerte de Adriana Campos. De acuerdo con las investigaciones, el siniestro ocurrió en una vía de la jurisdicción de Bolombolo, corregimiento de Venecia, en Antioquia. Al parecer, Rincón habría tenido un microsueño perdiendo el control del vehículo que rodó por un abismo de 25 metros y, finalmente, cayó al río Cauca.

Video Thumbnail

El accidente habría ocurrido en horas de la noche, pero fue hasta el día siguiente que pescadores de la zona alertaron a las autoridades cuando encontraron el carro volcado. Según reportaron, la pareja llevaba alrededor de seis o siete horas en el río. Cuando lograron sacarlos del automóvil, ambos ya estaban sin vida.

Vínculos relacionados

Así se ve en la actualidad Sarita de ‘Vecinos’. Ya no actúa y no vive en Colombia
Ella es la actriz de ‘Vecinos’ que participa en Miss Universe Colombia
¿Por qué murió Henry en ‘Vecinos’? El Flaco Solórzano reveló el verdadero motivo
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Adriana y Carlos estaban de vacaciones. Al parecer tenían hospedaje pago en un hotel hasta las 02:00 p. m. del día siguiente. Sin embargo, esa noche recibieron una llamada de la abuela paterna de su hijo comunicándoles que el niño estaba enfermo. Debido a eso, la pareja decidió salir del hotel de manera inesperada y tomar carretera hacia Medellín sobre la medianoche, así lo aseguró Juliana Ortega, actriz y amiga de Adriana en una entrevista para Expediente final. “Escuchó que el niño lloraba y no se calmaba y le dijo a Carlos ‘devolvámonos, yo no puedo dormir escuchando eso’ y ahí tomaron la decisión de devolverse”.

Llevaban 20 minutos de recorrido cuando ocurrió el accidente. Se determinó que fue un microsueño porque las autoridades no encontraron ningún rastro de frenado que permitiera determinar que el conductor tuvo una reacción antes de ocurrir la tragedia.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién era Adriana Campos?

Además de su participación en Vecinos, Adriana hizo parte de otras importantes producciones de la televisión en Colombia, entre ellas Bella calamidades, Merlina, mujer divina, Casa de reinas, La selección, entre otras.

Desde muy joven demostró su pasión por la actuación. Dejó su pueblo natal Chaparral, Tolima, para estudiar arte. A los 21 años debutó en la televisión y también participó en proyectos de teatro. En el 2014 se comprometió con Carlos Rincón, padre de su hijo Jerónimo.

Video Thumbnail
Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Vea

Adriana Campos

Vecinos

Adriana Campos Vecinos

De qué murió Adriana Campos

Muerte de Adriana Campos

Elenco Vecinos

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.