¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Ella es la actriz de ‘Vecinos’ que participa en Miss Universe Colombia

“Mi primer concurso de belleza, después de dos hijos”, dijo la actriz de 39 años, quien representa a Cundinamarca.

Por Redacción Vea
01 de septiembre de 2025
“Mi primer concurso de belleza, después de dos hijos”, dijo la actriz de 39 años, quien representa a Cundinamarca.
Fotografía por: Miss Universe Colombia

El pasado sábado 30 de agosto el canal RCN estrenó Miss Universe Colombia, el reality, donde 54 mujeres llegaron con la ilusión de convertirse en la próxima representante de Colombia en el certamen internacional. Sin embargo, después de unas pruebas, los jurados Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar, escogieron solo 29 concursantes quienes continúan en competencia.

Durante cinco fines de semana, cada una de ellas deberá demostrar por qué merece llegar a la final, cumpliendo cada una de las pruebas de talento, pasarela, conocimiento y cultura general, actividades físicas, sesiones de fotografía, compromiso social, entre otras.

¿Quién es Isabela Córdoba, Miss Cundinamarca 2025?

Entre las 29 candidatas que hay en competencia, está Isabela Córdoba, quien se dio a conocer en el mundo del entretenimiento por su faceta como actriz. Debutó en la pantalla chica en 2007 con un papel en la serie internacional Sin vergüenza. Ha partir de ese momento, ha participado en diferentes producciones colombianas, entre ellas Vecinos, Polvo carnavalero, Las santísimas, Tres caínes, Garzón Vive y El General Naranjo.

Vínculos relacionados

Participante del ‘Desafío XX’ debutará en Miss Universe Colombia ¿De quién se trata?
Murió Miss Universe Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Fue compañera de Laura Barjum
Ex Miss Universe sufre graves quemaduras al explotar olla a presión
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

Isabela representa a Cundinamarca, tiene 39 años y dos hijos. Jerónimo, el mayor, nació de su relación con Andrés Vasco, el esposo de la también actriz Manuela González.

A través de sus redes sociales, la actriz bogotana expresó sus sentimientos por este nuevo reto personal y profesional. “No sé cómo explicarles lo que sentí; Mi primer desfile en vestido de baño para mi primer concurso de belleza, después de dos hijos.. ¡Wow!! Un mix de emociones y también de miedos que cada día, decido transformar en fortalezas”, escribió.

También aprovechó para dejar un mensaje sobre los estereotipos de belleza: “Por qué nos han dicho cómo debemos lucir, cuánto debemos pesar, cómo debemos vestir, qué partes de nuestro cuerpo mostrar y cuáles esconder... Pero hoy les puedo prometer que nuestro valor no está en una talla, ni en una cintura marcada, ni en las expectativas que otros pusieron sobre nosotras. Nuestro valor está en la esencia, en nuestra fuerza y en nuestra historia. Muéstrate con orgullo. Cada curva, cada marca, cada parte de ti es un grito de valentía. No te escondas, no te minimices; levanta la cabeza y deja que el mundo vea la mujer poderosa que eres. Orgullosa de representar con Amor y compromiso, mi bello departamento CUNDINAMARCA”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes felicitándola por ser parte de Miss Universe Colombia 2025: “Demasiado divina”, “qué gran ejemplo y orgullo de mujer colombiana”, “eres una impresionante mujer que proyecta seguridad, poder y esto es algo que se refleja en cómo te ves y en cómo te perciben los demás”, “increíblemente hermosa”, “representas todo lo que significa ser una mujer más completa no se puede divina carismática”.

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas:

Isabela Córdoba

Miss Universe Colombia 2025

Miss Cundinamarca 2025

Señorita Cundinamarca 2025

Isabela Córdoba edad

Vecinos

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar