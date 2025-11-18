Ella es María Antonia Mosquera, la nueva Miss Colombia, pero no irá a Miss Universo

El lunes 17 de noviembre de 2025, se celebró la edición 91 del tradicional Concurso Nacional de Belleza en Cartagena. En esta ocasión, el escenario fue el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas de La Heroica.

26 candidatas se disputaron la corona de Miss Colombia y fueron calificadas por un jurado compuesto por ex soberanas de la Belleza. Andrea María Nocetti, Catherine Daza, Sofía Osío y Melissa Varón fueron las encargadas de seleccionar a la nueva soberana de la belleza colombiana.

Miss Valle es la nueva Señorita Colombia

La representante del Valle del Cauca, María Antonia Mosquera fue la ganadora y como tal recibió una corona de oro de 24 quilates, un anillo de oro con esmeraldas colombianas y un premio en efectivo. Su nuevo título le da el derecho a representar al país en Miss International.

Recordemos que desde hace unos años la reina elegida en Cartagena no va a Miss Universo, ya que esa franquicia no está en manos de los organizadores del concurso de Cartagena.

Justamente en la actualidad se desarrolla el Miss Universo en Tailandia, donde la colombiana Vanessa Pulgarín, representa al país luego de resultar ganadora en el concurso tipo reality Miss Universe Colombia, que adelantó el canal RCN.

¿Quién es la nueva Miss Colombia?

María Antonia Mosquera, de 25 años y nacida en Cali, fue elegida reina de los colombianos en Cartagena. Ella es administradora de empresas, amante de los educación y la música, y busca impulsar proyectos de formación artística y sostenibilidad en las comunidades, según indicó la página oficial del concurso.

La virreina 2025 fue la Señorita Atlántico, Valentina Olano Wightman, mientras que la primera princesa fue la Señorita Chocó, Kristy Yereth Moreno; la segunda princesa fue Señorita Córdoba, Martha Isabel Otero, mientras que la tercera princesa fue la Señorita Bolívar, María José Ayazo.

La recién coronada reina también fue escogida como la más elegante del concurso, galardón entregado por Primatela.

Catalina Duque Abreu, Señorita Colombia 2024, no acudió a entregar la corona, sino que envió un mensaje a los asistentes a la velada, ya que ella se encuentra compitiendo en Miss Internacional, en Japón.

La ceremonia del Concurso nacional de Belleza fue conducida por Catalina Robayo y Nathaly Contreras. El artista central de la velada fue el también cartagenero Juan Carlos Coronel.

