Ella es la expresentadora de ‘Noticias Caracol’ que se dedicó a la música

Durante el 2017 y el 2020, María McCausland se desempeñó como presentadora de Noticias Caracol en la sección de entretenimiento Show Caracol. Antes de eso, la periodista de la Pontificia Universidad Javeriana trabajó como productora de Código Caracol y fue locutora en Blu Radio.

¿Por qué María McCausland dejó de ser presentadora por dedicarse a la música?

Aunque triunfaba como presentadora, la barranquillera decidió hacer un alto en el camino para cumplir su verdadero sueño: la música. Por eso, renunció a la pantalla y ahora está dedicada a su faceta como cantante.

Hace unas semanas posteó un video en sus redes sociales refiriéndose a ese cambio: “Renuncié a ser presentadora de un noticiero para dedicarme a mis proyectos y a mis sueños. ¿Me dio miedo? Claro que sí. Había veces que lloraba, pero lo hice con miedo y es lo que te quiero aconsejar a ti“, dijo.

Explicó cómo fue el proceso de cambio y los miedos que tuvo que vencer: “Después de cuatro años de estar en el noticiero tomé la decisión de renunciar, pero esto no fue fácil. Tuve psicóloga y pudimos desenmarañar ese rollo que yo tenía en la cabeza de que yo estaba muy vieja para cumplir mis sueños, que el tren me había dejado y que no me podía dedicar a lo que quería. También está la presión de todo el mundo diciéndote que ese trabajo de presentadora todo el mundo lo quiere, pero al final tomé la decisión, la vida no tiene nada de certero, uno aquí se va a morir. Ya viví esta experiencia, cuatro años en el noticiero, entrevisté a Rosalía, a Lenny Kravitz, y ahora quiero poder explorar esta parte de mi alma que me dice que quiero estar sobre un escenario".

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En marzo del 2021, la presentadora, quien también estudió Música y artes escénicas, se lanzó como solista y actualmente también hace parte de la banda Flor de lava: “Lo que me funcionó para llegar hoy a este punto de mi vida en el que tengo mi proyecto solista, también hago parte de una banda increíble que se llama Flor de lava que me sirvió para concentrarme en un paso a la vez, nos enseñaron todo el tiempo a poner los ojos en la meta y no desconcentrarnos, pero lo que no explican es que también al pensar solamente en la meta lo que puede pasar es parálisis absoluta y frustración porque sabes a dónde quieres llegar, pero no sabes cómo hacerlo. No tenemos que saber cómo llegar, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el paso a paso, el día a día, y cuando esto pasó fue como desbloquear el camino”.