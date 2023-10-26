Emmanuel Esparza y Essined Aponte se comprometieron en secreto ¿Cuándo se casan?

La pareja conformada por Emmanuel Esparza y Essined Aponte es una de las más admiradas del espectáculo colombiano. Los actores se conocieron en la novela ‘La reina de Indias y el conquistador’, pero no fue más allá de la amistad, ya que vivían momentos personales complejos y distintos, solo le apostó al amor más de un año después de terminar el rodaje, cuando se volvieron a ver en Colombia por asuntos de promoción de esa misma apuesta.

Hace un año Esparza se sinceró con Lo sé todo y mencionó que so novia cumplía con todos los requisitos que él esperaba en una pareja Ahora trasciende que Esparza y Aponte están comprometidos, así lo revelaron a la revista 15 minutos.

De acuerdo con la publicación, Emmanuel Esparza llevaba dos años con el anillo en el bolsillo esperando el momento ideal para hacerle la propuesta matrimonial, pues inicialmente el plan se vio truncado por un casting que llevó a que cancelaran el viaje que tenían planeado. “Hasta que yo no sienta dentro de mí que es el momento, no va a pasar”, contó Emmanuel.

Así fue la propuesta de matrimonio de Emmanuel Esparza a Essined Aponte

La oportunidad ideal llegó un día cuando él se encontró con una carta que la actriz puertorriqueña le había escrito hace algunos años que estaban distantes por asuntos de trabajo.

Fue el día de cumpleaños que él le pidió que la leyera en voz alta, así fue que él le preguntó: “¿Te sigues sintiendo igual?”. Essined dijo si y Emmanuel no dudó en arrodillarse y sacar el anillo “¿Te quieres casar conmigo?

Ha pasado casi un año de aquella propuesta y la pareja siempre ha preferido mantener en reserva el asunto. Al parecer desea una ceremonia íntima en Colombia, el país que ano solo ha sido su hogar, sino donde nació el amor.

