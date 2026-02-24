‘El caballero de los siete reinos’ ¿tendrá segunda temporada? Esto se sabe

La precuela de Juego de tronos caló en el gusto del público y con la emisión del episodio 6 de la primera temporada de El caballero de los siete reinos, donde Dunk terminó herido y marcado por la muerte accidental de Baelor Targaryen, el relato quedó más que abierto a continuar.

Los seis capítulos de esta primera parte correspondían a la adaptación de la primera novela de los Cuentos de Dunk y Egg, El caballero errante. Ahora ha trascendido que la segunda temporada echaría mano de otro relato de los cuentos de Dunk y Egg.

Continúa ‘El caballero de los siete tronos’

El show runner y creador de la serie Ira Parker, tuvo una entrevista con Variety y allí anticipó algunos aspectos de la siguiente parte de la misma, de igual manera dejó claro que también serían seis episodios, de entre 35 y 60 minutos, y no existe ningún interés en alargar los relatos innecesariamente o recurrir a conflictos que no sean pertinentes para la historia.

Ira Parker dejó entrever que ahora están rodando los nuevos episodios que corresponderían a la adaptación de La espada leal, la segunda novela de George R.R. Martin alrededor de Dunk y su escudero Egg. Incluso dejó abierta la posibilidad de una siguiente parte, la tercera, que versaría sobre El caballero misterioso (The Mystery Knight), también de Martin. Lo anterior quiere decir que cada temporada abrirá y cerrará sobre un texto en particular y procurará fidelidad hacia él.

¿Cuándo se estrenaría segunda temporada de ‘El caballero de los siete reinos’?

Confirmó además que el viaje de Dunk y Egg es hacia Dorne, sin ahondar en qué aspectos se mostrarán del sitio como tal.

Parker había confirmado a Esquire que el rodaje de la segunda temporada ya se estaba llevando a cabo. “Llevamos dos semanas grabando todos los días”.

Esta tarea se estaría llevando a cabo en Belfast. Según lo anticipado la serie volvería con nuevo material a HBO+ en enero del 2027.

