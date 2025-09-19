¿En qué va el caso de Celeste Rivas, la joven hallada muerta en el Tesla del D4vd?

El pasado 5 de septiembre la joven Celeste Rivas Hernández cumplió 15 años, pero no tuvo fiesta en su casa de Lake Elsinore, California, pues había sido reportada como desaparecida desde el 5 de abril del 2024, lo que quería decir que sus padres llevaban un año y cinco meses sin saber de ella. Mantenían la esperanza de que fuera hallada con vida.

Cuando su familia puso en conocimiento de las autoridades esta situación tenía solo 13 años.

Tres días después del segundo cumpleaños que Celeste pasó fuera de casa, el 8 de septiembre pasado, su cuerpo fue encontrado en partes en el maletero de un automóvil Tesla, registrado a nombre del cantante estadounidense D4vd, cuyo nombre de pila es David Anthony Burke, quien tiene 20 años.

Pese a que no ha sido determinada la causa de la muerte de la joven, se sabe que las autoridades la han catalogado como homicidio. Horas después de que el hallazgo trascendió en los medios, el representante del cantante mencionó que ya él estaba colaborando con las autoridades, unos días después canceló los conciertos que tenía el fin de semana siguiente en la costa oeste estadounidenses y luego, decidió que cancelaría toda la gira, misma que lo llevaría a Canadá y Europa. EN Colombia hace parte del cartel oficial del FEP 2026.

A medida que los días han pasado, han ido sumándose nuevos datos e información, así como pistas que los cibernautas aseguran ir descubriendo en las redes, bien sea en videos de presentaciones del artista, donde según ellos se ve a Celeste, semanas o meses después de que fuera reportada como desparecida. Algunos insinúan que la joven en realidad huyó de casa, pues se presume que tenía desencuentros familiares.

TMZ publicó este miércoles 24 que ella habría huido de casa en otras oportunidades. Esta información no ha sido desmentida por su entorno que solo se ha limitado a pedir justicia por lo ocurrido. En la calle donde vivía Celeste los vecinos realizaron este martes 23 en la noche una vigilia y muchos han llevado flores y muñecos de felpa a un altar que allí se ha alzado en su memoria.

La madre mencionó a TMZ que su hija le había comentado que tenía un novio llamado David.

También se sabe que cuando el carro fue abandonado en la exclusiva zona de Hollywood Hills, a nadie le preocupó y allí estuvo durante por lo menos tres semanas, antes de que los vecinos advirtieran un olor fétido. Los habitantes de la calle Bird Streets, solo mencionaron que el carro no les era desconocido, ya que lo vieron en varias ocasiones dando vueltas desde mayo pasado, hasta que finalmente alguien lo dejó ahí.

¿Celeste huyó estuvo viviendo con D4vd tras su desaparición?

Sobre los avistamientos de Celeste mientras estuvo desaparecida, en las últimas horas TMZ subió un video, donde a finales de agosto de este año se evidenciaría que la joven estuvo en un show del artista, lo que cerraría la línea de tiempo de los hechos.

Sobre la investigación oficial, se sabe que el 17 de septiembre, la policía registró la casa donde vivía el cantante, no obstante, su propietario Mladen Trifunovic aseguró haberla arrendado al Josh Marshall, el mánager del artista desde febrero del 2024, y aseguró no saber que David vivía allí. TMZ reportó que las autoridades se llevaron un computador y algunas bolsas luego de registrar el lugar. No se sabe si hallaron algo más. Lo que si es un hecho es que tanto el mánager como el artistas rescindieron del contrato de arrendamiento y se marcharon del lugar.

De otro lado, se estableció que David ya contrató un abogado. No ha concedido ninguna entrevista o dado una declaración oficial de los hechos.

Tatuajes, canción y videos, las pistas en el caso de Celeste Rivas

El tatuaje que se ha mencionado desde el comienzo de la investigación, que tenía en uno de sus dedos la víctima y que también posee el artista, que dice ‘Shhhh’ así como la sugestiva letra de una de las canciones del artista corroborarían que en efecto, habría una relación estrecha entre los dos. La canción se llamaría Celeste Demo unfin y aunque fue grabada en diciembre del 2023, y se filtró ya que no ha sido lanzada oficial,ente, su letra se convierte en otra posible pieza de la investigación, porque se refiere a una relación sentimental de quien canta con alguien llamado celeste, allí también menciona los tatuajes que comparten.

Algunas cuentas de Instagram que han publicados videos señalan que Celeste compartió meses después de su desaparición con D4vd, lo cual apuntaría en efecto a una huida de su hogar.

Las consecuencias para David han llegado también a sus patrocinadores, marcas como Crocs y Hollister han suspendido sus campañas con él y artistas como Kali Uchis, quien tiene un tema con D4vd, se distanció de él, anunciando que no eran amigos y estaba en la tarea de solicitar que el tema que hicieron saliera de las plataformas.

De momento, lo único cierto es que el cuerpo de Celeste fue libertado y entregado a su familia este 24 de septiembre. La semana próxima será enterrada.

