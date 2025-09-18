Identifican cuerpo hallado en Tesla del rapero D4vd y revelan nuevos detalles

En abril del 2024, la joven Celeste Rivas, de 13 años fue reportada como desaparecida por su familia en el condado de Lake Elsinore, California. Según TM,Z su madre indicó que tenía un novio llamado David.

Desde entonces, no se habían reportado noticias sobre la adolescente y sus padres conservaban la esperanza de que apareciera con vida.

Sin embargo, estas se esfumaron el pasado 8 de septiembre cuando las autoridades remolcaron un automóvil marca Tesla 2023 parqueado cerca de unos depósitos en las colinas de Hollywood Hills. La policía llegó hasta allí luego de que los vecinos de la avenida N. Mansfield, reportaran un fuerte olor alrededor del vehículo que un mes antes había sido abandonado allí, en North Mansfield Avenue.

En bolsas de plástico y dentro del baúl del carro había un cuerpo humano.

Este martes 17 de septiembre, la policía de Los Ángeles, según información dada por NBC, indicó que el cuerpo desmembrado en algunas partes y en alto grado de descomposición pertenecía a la joven Celeste Rivas, quien estaría próxima a cumplir 15 años.

Carro que contenía cuerpo de Celeste Rivas es de D4vd

Así mismo, anunció que el carro era un Tesla registrado en Hempstead, Texas, a nombre de David Anthony Burke, mejor conocido por sus fans como D4vd, un artista en ascenso que se halla de gira por la costa oeste norteamericana.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles anunció que están en las investigaciones para esclarecer su muerte, pero es claro que se trata de un crimen.

“El Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando este incidente como un homicidio y será el punto de contacto para cualquier detalle adicional”, mencionó la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside en un comunicado oficial.

Así mismo las informaciones dadas por FOX 11 Los Ángeles, el cuerpo de la joven habría sido puesto en el baúl unos días antes de que el vehículo fuera abandonado.

Volviendo al dueño del vehiculo, intérprete de canciones como "Here with Me" y “Romantic Homicide”, y quien lanzó su primer álbum en abril de este año, su representante ha mencionado que él está atento a colaborar. TMZ adelantó que este mismo jueves, la policía revisó su residencia y se llevó un computador y algunas bolsas.

D4vd, de 20 años, y quien no ha hecho ninguna publicación en su Instagram desde el pasado 7 de septiembre, se presentará en concierto en San Francisco el 19 de septiembre y en Los Ángeles el 20.

“Aunque sigue en tour, está completamente dispuesto a colaborar con la investigación”, señaló el vocero del artista.

Pistas y datos nuevos alrededor del caso D4vd y Celeste Rivas

Si bien es cierto, las autoridades no han hablado de sospechosos, es claro que el artista es una persona de interés.

Los cibernautas por su parte se encuentran en una búsqueda de publicaciones como videos y fotos donde aseguran que el cantante está en compañía de la joven y que pudieran ser novios desde hacía semanas antes de que ella desapareciera.

Otro dato que ha salido a la luz es que Celeste tenía un tatuaje en uno de sus dedos que dice’ Shhh’ y al momento de su desaparición, el cantante no lo tenía, pero hace algunos meses sus seguidores habrían notado que lleva uno similar.

Otro aspecto que navega en las redes es que en uno de sus temas, el cantante mencionaría a Celeste como un gran amor.

Sobre el carro, se sabe que no fue denunciado como robado.

