“Epa Colombia está confiada”: periodista de Noticias Caracol reveló qué no se vio

El jueves 13 de febrero Epa Colombia no cumplió su cita de cada mes en las instalaciones de la Fiscalía en Paloquemao, como solía hacerlo cada mes desde que fue acusada por destruir un bien público, en hechos ocurridos en el 2019.

Según la influencer, cada 13 iba sin faltar a firmar porque sabía que había cometido un error y debía resarcirse. A lo largo de este tiempo, comentó que buscó también la manera de pagar y en general, mostró un cambio.

En esta ocasión, tuvo una cita con ‘Noticias Caracol’, en una sala anexa a la cárcel de Mujeres El Buen pastor, donde usualmente las internas tienen audiencias mediante videollamadas. En ese penal está pagando desde hace dos semanas la condena de cinco años y dos meses que la Corte Suprema de Justicia ratificó.

El compromiso fue con la periodista Rocio Franco, quien deseaba obtener declaraciones de Daneidy Barrera Rojas. Esta vez no hablaría de su carrera como influencer, de su rol como empresaria o de su relación sentimental con Karol Samantha Barbosa, su compañera, los temas que se habían vuelto habituales en los encuentros con la prensa de la llamada Epa Colombia, sino de un asunto que no quisiera haber tenido que vivir. Su permanencia en la cárcel, su condena y lo que sigue en el proceso, así como su estado de ánimo. Todo concerniente a lo judicial. Franco no es periodista que cubra al acontecer de la farándula, su experiencia es por el lado jurídico y era la primera vez que se enfrentaba a una figura del entretenimiento tras las rejas. Para Franco era Daneidy, no Epa.

Vea habló con Franco sobre la entrevista para saber cómo la percibió y qué ocurrió o hablaron fuera de cámara.

Epa Colombia no se arregló ni maquilló para la entrevista

Para comenzar, Rocío mencionó que Daneidy estaba distante, pero poco a poco se fue relajando. “Uno la ve como entre muy frágil, entre fuerte y asustada. Como ella misma decía, se está acomodando. Cuando nosotros llegamos, estaba muy cortante con nosotros”.

Podrías leer: Así era la vida de Epa Colombia antes de estar en la cárcel

Epa, que fue llevada por una guardia del penal al lugar de la charla, iba vestida de manera sencilla, sin joyas, ni maquillaje. La periodista le ofreció que se arreglara un poco ya que se veía despelucada, pero Daneidy prefirió lucir así. “No se arregló para la entrevista, muy sencilla”.

Varios aspectos llamaron la atención de la experimentada periodista. “Uno siente que ella en todo caso se siente juzgada. Cuando nos recibe me pregunta ‘cómo veo yo su caso’; muy preocupada por cómo veo la situación, preocupada por cómo la ven los demás. Le dije que en realidad, me parecía que ella tenía que pagar lo que había hecho. De hecho, ya lo había aceptado, había un video”, mencionó la periodista que también considera que también el tema “es desproporcionado”.

Anímicamente la percibió como “una persona en angustia, es una situación de calamidad para cualquier persona, llegar a la cárcel. Pero también la vi como muy firme en lo que ya le toca asumir”.

A lo largo de la entrevista, Epa en ningún momento se quebrantó, pero en principio y fuera de cámara, si tuvo un momento así. “La vi tranquila, porque en ningún momento se resquebrajó. Ella se resquebrajó de pronto antes cuando estábamos hablando. A su hija la tiene todo el tiempo en la cabeza. También muy dolida por la falta de información, por la falta de asesoría, por el mal abogado que tuvo. Muy angustiada por cómo pensamos los demás de ella. Porque algo que yo siento es que ella se siente juzgada permanentemente”.

Lo que no se vio al aire en la entrevista con Epa Colombia

Sobre las revelaciones que hizo Daneidy a Franco y que por asunto de tiempo no se vieron al aire, Rocío destacó el afán de la influencer por ocuparse y estudiar, también quiere desarrollar actividades en la prisión, pues es consciente de que esa es su nueva realidad.

Podrías leer: Epa Colombia revela la millonada que le costó el tratamiento para quedar embarazada

Para Franco fue claro que la Daneidy que tuvo en frente fue muy distinta a la que los colombianos vieron hace dos semanas cuando fue capturada y posteriormente llevada, primero al búnker de la Fiscalía y más tarde, a la cárcel de Mujeres El Buen Pastor en Bogotá.

“Ya no está llorando todo el tiempo, ya no está resquebrajada. Ya asumió su realidad y quiere estar ocupada”. Cuando Epa le pidió su opinión a Franco, esta le indicó lo importante que es que no se distraiga de su caso y esté pendiente.

Otro aspecto significativo para Franco es que la consciencia que la influencer tiene sobre la relación de sus actos con su falta de educación, que a juicio de la periodista es un mal que origina muchos problemas en el país: el hecho de que la gente no estudie, no se prepare, no pregunte. adicionalmente, también resalta actualmente la fe que profesa Barrera y lo confiada que está en su nuevo abogado. “Yo veo que genuinamente ella no conoce el proceso. Ella está muy confiada. Una frase que dijo es ‘que sea Dios a través del nuevo abogado’”.

Su confianza y tal vez una especie de ejercicio de visualización que percibió Rocío Franco al despedirse de Daneidy fue sobre un futuro encuentro. “Al final ella me dice que ojalá nos volvamos a ver, que nos veamos, pero allá en Caracol”.

Recordemos que Daneidy solicitó mediante sus abogados la prisión domiciliaria y esta le fue negada.

Aquí más noticias que son tendencia