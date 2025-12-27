Epa Colombia, Katiuska y otros escándalos que sacudieron al mundo del espectáculo en 2025

Conflictos legales, enfrentamientos públicos y revelaciones personales se viralizaron rápidamente durante este 2025. Estos episodios no solo pusieron a las celebridades en el foco mediático, sino que también generaron un gran debate entre sus seguidores y detractores, convirtiéndose en un tema de conversación constante en las redes sociales. A continuación, algunos de los escándalos más sonados.

Epa Colombia, en la cárcel

El 2025 inició con una de las noticias más comentadas. La influenciadora fue detenida el 27 de enero por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y llevada a la cárcel El Buen Pastor. Recibió una condena de cinco años y dos meses de prisión por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas por dañar una estación de Transmilenio durante las protestas en 2019.

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, fue recluida inicialmente en la cárcel El Buen Pastor. Fotografía por: Captura Caracol Televisión

P. Diddy: juicio y declaraciones en su contra

El caso del rapero y productor discográfico estadounidense fue uno de los más sonados. Enfrentó un proceso judicial sin precedentes al ser condenado a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución. El juicio reveló detalles perturbadores sobre sus prácticas en la industria musical.

Daddy Yankee y la batalla legal con su exesposa

Tras su separación de Mireddys González, Ramón Luis Ayala, también conocido como el Rey del Reguetón, inició un proceso legal contra su exesposa por asuntos corporativos y financieros relacionados con sus empresas El Cartel Records y Los Cangris Inc. El Big Boss la demandó por realizar supuestas trasferencias millonarias a su cuenta personal sin su consentimiento.

Coldplay y el momento viral con la “kiss cam”

En julio, durante un concierto de la banda británica de rock, en el Estadio Gillette de Foxborough, Massachusetts, se generó un escándalo de infidelidad cuando Andy Byron y Kristin Kabot fueron captados por la kiss cam en lo que parecía ser un momento romántico. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo, pues ambos protagonistas estaban casados con sus respectivas parejas. Este hecho desencadenó la renuncia de los dos a Astronomer, empresa tecnológica donde él era el CEO y líder y ella, la directora de Recursos Humanos.

La serie de Roberto Gómez Bolaños

La miniserie Chespirito: sin querer queriendo, más que un homenaje para el creador de El Chavo del 8, terminó convirtiéndose en polémica. Florinda Meza expresó públicamente su descontento con la forma como fue retratada por la producción de HBO Max, pues reabrió viejas tensiones. La actriz acusó a los hijos de traicionar la memoria de Chespirito y consideró que lo que se mostró fue una distorsión de los momentos claves de su relación con Gómez Bolaños.

Expulsión de Katiuska del “Desafío Siglo XXI”

En noviembre, Katiuska Bula, capitana del equipo Omega en el Desafío siglo XXI, fue expulsada de la competencia por violar una de las reglas fundamentales del programa, relacionada con la confidencialidad. “Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero”, comunicó Andrea Serna. Este hecho, que fue descubierto por la producción, causó su expulsión inmediata.

Miss Universo 2025: controversia por la corona

El certamen de belleza se volvió un fenómeno global tras el triunfo de Fátima Bosch, Miss México. Exjurados y excolaboradores del concurso señalaron que su victoria, supuestamente, habría sido resultado de favores económicos o acuerdos internos dentro del certamen. Adicional a esta polémica, Miss Universo también se vio envuelto en un lío por el accidente que sufrió Gabrielle Henry, Miss Jamaica, quien cayó del escenario mientras realizaba una pasarela en la preliminar. La concursante permaneció durante varias semanas en la UCI, tras sufrir una hemorragia intracraneal.