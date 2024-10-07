P. Diddy pide que revoquen su condena por prostitución. Solicita su liberación inmediata

El caso judicial que involucra a Sean “Diddy” Combs ha vuelto a ser el centro de atención y ha sacudido la industria del entretenimiento. El productor musical se encuentra en una nueva fase de su proceso legal, ya que ha solicitado que se anule la condena que recibió por un delito relacionado con la prostitución. Su defensa argumenta que la decisión del juez federal fue excesivamente dura. Esta solicitud, que incluye su liberación inmediata, reabre el debate sobre uno de los escándalos más sonados del mundo del espectáculo durante el 2025.

¿Qué pasó con P. Diddy?

Este martes, los abogados de magnate del hip-hop presentaron un recurso ante el Segundo Tribunal de Apelaciones del Circuito de Estados Unidos, ubicado en Manhattan. En este recurso, solicitan su liberación inmediata o que se le ordene al juez de primera instancia que reduzca la sentencia de cuatro años y dos meses que le fue impuesta en octubre del año pasado.

Diddy, de 56 años, fue condenado bajo la Ley Mann, un estatuto federal que penaliza el transporte de personas a través de fronteras estatales con fines de prostitución. Aunque un jurado lo absolvió en julio de los cargos más graves de crimen organizado y tráfico sexual mediante fuerza, fraude o coerción, sí fue hallado culpable de dos cargos menores relacionados con la prostitución.

Según los abogados de Diddy, el juez Arun Subramanian actuó como un “decimotercer jurado” al permitir que pruebas relacionadas con los cargos de los que Diddy fue absuelto influyeran en la sentencia, lo que, según ellos, resultó en una pena “excesiva” y “desproporcionada”.

En su presentación legal, los abogados destacan que, para delitos similares, incluso cuando hay evidencia de coerción, algo que el jurado no encontró en este caso, los acusados suelen recibir condenas de menos de 15 meses de prisión. “Combs fue sentenciado por conductas que el jurado no determinó como probadas”, argumentan sus abogados, señalando que la pena de más de 50 meses es “draconiana” y podría violar sus derechos constitucionales.

Durante la fase de sentencia, el juez Subramanian tomó en cuenta los testimonios de dos exnovias de Combs que describieron relaciones abusivas, incluyendo encuentros con trabajadores sexuales en presencia del productor, lo que influyó en la decisión sobre el castigo. Sin embargo, estas consideraciones no fueron respaldadas por el jurado durante el juicio, lo que es fundamental en la apelación.