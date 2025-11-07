Katiuska y más participantes que han sido expulsados del ‘Desafío’ en su historia

Además de ir a competir, los participantes del Desafío deben cumplir con una serie de reglas dentro de la ‘Ciudad de las cajas’. De no hacerlo, pueden ser sancionados.

El más reciente caso de Katiuska, quien era considerada la mujer más fuerte de la competencia, conmocionó a los fanáticos y desafiólogos. La deportista de 25 años fue apartada del programa luego que uno de sus familiares revelara información confidencial del programa a cambio de dinero. Esa acción fue considerada como una “traición”, violando completamente una de las reglas fundamentales del programa: la confidencialidad. Como bien se conoce, si algún participante incumple, debe asumir las consecuencias.

La eliminación automática de la excapitana de Omega dejó a muchos en shock. Fotografía por: Caracol Televisión

Participantes que han sido expulsados del ‘Desafío’

El caso de Katiuska no es el único. Otros exparticipantes de ediciones anteriores también fueron expulsados por la producción:

Alejandro Herrera

Este deportista se convirtió en el primer expulsado por romper una regla en la historia del Desafío. Su caso ocurrió hace 10 años en el Desafío India: La reencarnación luego de agredir a uno de sus compañeros en medio de una discusión. Margarita Rosa de Francisco le comunicó su infracción por la que tuvo que abandonar de manera inmediata la competencia. “Conoces bien las reglas del ‘Desafío’. Hay una en especial que prohíbe enfáticamente cualquier gesto de violencia, así sea el más mínimo contra tus compañeros, contra alguien de la producción, e incluso contra ti mismo. Tengo que pedirte que abandones el ‘Desafío’, que recojas tus cosas y te despidas de tus compañeros”, le dijo la presentadora.

Ossa

El participante del Desafío The Box 2022 fue expulsado por consumir proteína en polvo cuando su equipo no había ganado ese beneficio. “Hoy es un día para recordar que el ‘Desafío’ tiene reglas y las reglas se respetan. En una de las casas se violó una muy importante y básica. Existe un ‘Desafío de Sentencia y Hambre’, el equipo que pierde no come y punto”, dijo Andrea Serna. Luego agregó: “Romper las normas tienen consecuencias. Esto solo ha sucedido una vez en 18 años, hoy va a ser la segunda. Ossa, estás expulsado del ‘Desafío’. Debes abandonar la ‘Ciudad de las cajas’”.

El deportista se despidió de sus compañeros con un emotivo mensaje: “Me voy muy triste, no es la forma en la que quisiera salir del ‘Desafío’, tenía mucho para dar, pero las reglas son las reglas. Me disculpan, no me representa, no siento que me defina como persona, pero está claro que mi actuar no fue el mejor, no fue bueno”.

Beba

El otro caso fue el de Valerie de la Cruz, mejor conocida como Beba. La integrante de Alpha, del Desafío XX, cometió unas faltas graves en medio de una impulsiva reacción, entre ellas, desacatar el castigo impuesto por el equipo Beta: “Beba rompió varias reglas, pues no solo abandonó Playa Baja y cruzó los límites del territorio, sino que se soltó el chaleco y se quitó los guantes, entre muchas otras más”, dijo Andrea Serna.

La barranquillera agregó en ese momento: “¿Será posible que yo pueda expresarme?, porque siento que toda la situación es como para acorralarme, o sea, me parece que me están cayendo de una manera... Yo ni siquiera quiero estar aquí ya. Mi salud física, mi estabilidad emocional y mi paz mental no vale nada de esto: ni que sea el mejor programa, ni la competencia, ni el premio. De verdad que yo ya no quería estar aquí hoy porque, realmente, lo que quise fue ir a decirles: ‘No quiero estar más en la competencia y me voy’”.

Marlon

En esa misma edición, Marlon Duque fue expulsado por violar la regla número 20, la cual indica: “Si su equipo pierde el Desafío de Hambre está prohibido ingerir comida una vez finalice la prueba. No se puede esconder ningún tipo de comida, proteína, bebida o elemento que pertenezca a la alacena o nevera. Si esto llega a suceder, es causal inmediata de expulsión”.

Sin embargo, él fue captado escondiendo una barra de proteína cuando su equipo no tenía el beneficio de comida. De manera sorpresiva Andrea Serna llegó a la casa Beta, se dirigió a su cama, sacó la barra y anunció su expulsión.