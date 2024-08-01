Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’ cautivó con su ‘look’: “Quedó divina”

Érika Zapata es una de las periodistas de Noticias Caracol más queridas por los televidentes. La corresponsal de Medellín se ha caracterizado por su particular estilo a la hora de informar sobre los diferentes acontecimientos de su departamento. Su forma de hablar con términos coloquiales la han convertido en tendencia.

Además, en redes sociales, la comunicadora también ha sido blanco de comentarios negativos sobre su apariencia física, los cuales, en ocasiones, le han generado incomodidad. No obstante, ha respondido con firmeza, dejando claro que se siente segura y conforme con ella misma.

¿Qué se hizo Érika Zapata?

Esta semana, la periodista sorprendió a sus seguidores al publicar un video donde aparece realizándose una sesión de fotos. La periodista, quien normalmente aparece en sus reportajes sin maquillaje y con su pelo al natural, se mostró en esas imágenes maquillada, peinada y, según ella, hasta con ropa prestada para posar para las fotos.

Sus seguidores no dudaron en elogiarla a través de comentarios en la publicación que tiene más de 11 mil likes. “Te ves hermosa”, “aprovecha tu juventud, te ves hermosa, maquillada, peinada y vestida así”, “eres auténtica. De las dos maneras te vez genial”, “nunca cambies tu esencia la hace ver espectacular”, “qué guapa con ese estilo”.

¿Por qué Érika Zapata no se maquilla para ‘Noticias Caracol’?

Hubo un comentario en especial que una usuaria le dejó y que llamó la atención de la periodista: “Érika tú tan linda y ¿por qué sales así en las noticias?”. La periodista le contestó con la sinceridad que la ha caracterizado siempre: “Yo me siento bien de todas las formas. Pero en lo laboral, me gusta ser lo que ustedes califican como ‘fea’”.

Varios internautas defendieron su postura: “eres original, y eso es lo que importa”, “usted no es fea es sentirse cómoda ese es su estilo”, “mi Erika usted lo que tiene es personalidad y belleza, fea no es”, “me gusta tu estilo porque es muy auténtico y elegante”, “eres hermosa cómo el pétalo de una flor”.

Zapata ha asegurado que, aunque de vez en cuando se haga rutinas de cuidado personal y no de intervenciones estéticas, sigue siendo la misma de siempre, pues lo realmente importante para ella es su labor periodística y mantenerse fiel a su esencia.