Hija de Fernando Gaitán hace duros señalamientos contra Jorge Enrique Abello: “Fue salvaje”

Siete años después de la muerte del escritor Fernando Gaitán, ocurrida el 29 de enero del 2019, ha trascendido que sus hijas mayores Luisa y Ana María demandaron al canal RCN, compañía en la que el destacado libretista trabajó por cerca de 30 años, en un caso relacionado con los derechos de autor.

Las demandantes explicaron esta semana que concluyeron, después de revisar los contratos que su padre celebró con la mencionada empresa, que él no cedió los derechos de sus obras por lo cual RCN no tendría potestad para decidir sobre nuevas versiones alrededor de ellas o cambios en las historias, así mismo a las determinaciones sobre su emisión en streaming.

Mencionaron a Brava News el caso de ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘Café con aroma de mujer’ que volvieron a realizarse, con cambios que consideraron muy importantes para no ser consultadas, siendo las herederas del legado de su padre.

En el marco de esta charla, la entrevistadora Paula Bolívar le preguntó específicamente a Ana María por los amigos de Fernando Gaitán que tras su muerte mostraron acciones o comentarios que las hubieran incomodado a ellas en su calidad de hijas del autor.

Las declaraciones de Jorge Enrique Abello que incomodaron a hijas de Fernando Gaitán

Ana María se refirió específicamente al protagonista de ‘Yo soy Betty la fea’ Jorge Enrique Abello, quien es además productor ejecutivo de la segunda parte de esta historia que desarrolló Prime Video en alianza con RCN y que llamó ‘Betty la fea, la historia continúa’.

“Nosotras hemos sido extremadamente lastimadas en todo el proceso desde la muerte de mi papá, no solo por la muerte de mi papá, que fue de un momento a otro, sino por todo lo que sucedió después (...) su legado que es lo que nosotras deberíamos sentirnos orgullosas, felices, estamos tristes (...) Sentimos que RCN, su casa, sus amigos que sabían que mi papá no quería tocar la obra (Betty la fea) la sacaron y ahí fue cuando dijimos con mi hermana’ no más…'”, comenzó diciendo Ana María refiriéndose al proyecto ‘Betty la fea, la historia continúa’, que en vida su padre no hubiera permitido.

“Hay un amigo de mi papá que se jacta públicamente de ser un gran amigo de mi papá. De hecho, alzó su ataúd y después de varios años de decir que él es tan amigo de mi papá, llega un momento en el que que tan campantemente dice que mi papá tenía que morirse, para que el proyecto donde él es un asociado que es ’Betty la fea, la historia continúa’, pudiera nacer. Eso para nosotras fue extremadamente doloroso, sentimos que no hay ni siquiera cuidado en eso… como que nosotras sus hijas lo podemos ver estamos pendientes del legado (...) y sacar unas palabras tan ligeras como que que él (Jorge Enrique) podía hacer su trabajo, gracias a que mi papá se muriera fue algo salvaje para nosotros….”.

Dentro de la entrevista, enseguida se incluyó la charla donde la venezolana Viviana Gibelli entrevista a Jorge Enrique Abello, donde él admite que Gaitán no quería la continuación de Betty. “Fernando concluyó una gran obra tremenda,,, le costó sangre sudor y lágrimas, la escribió solito (…) le costó cada día, le quedó perfecta. Si tú te pones en los zapatos de Fer (él dijo) ‘yo para que voy a dañarla, la hice bien’. No creo que tuviera muchas ganas para que esto pasara, es muy posible que una de las condiciones (para que se diera Betty la fea, la historia continúa’) es que él no estuviera”, dijo el protagonista de la novela, quien ahora es señalado.

si tu te pones en los zpaatos d efer yo para que voy a darñla la hice bien no creo que tuvier amuchas ganas para que esto pasara es muy posble que una d ellas condiciones e suq eél no etsuviera”.

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