Ernest Heinz de ‘Los Soprano’ enfrenta 31 cargos tras dispararle a una mujer en el rostro

El pasado 11 de septiembre, Ernest Heinz, de 46 años, se vio envuelto en un altercado de tráfico en Galloway Township, cerca del campus de la Universidad de Stockton. Según los informes de la policía, un aparente episodio de furia al volante se intensificó y terminó en un tiroteo tras una confrontación con una conductora, quien resultó gravemente herida.

La mujer fue llevada a un centro médico en estado grave. Aunque logró sobrevivir, ahora enfrenta posibles consecuencias serias, como la pérdida de visión en el ojo afectado. El tiroteo generó gran preocupación en la zona, lo que llevó a las autoridades a implementar un cierre temporal en el campus de la Universidad mientras se buscaba al sospechoso.

¿Qué pasó con Ernest Heinz?

Horas después del incidente, la policía de Galloway Township logró localizar y arrestar a Ernest Heinz en Port Republic, Nueva Jersey. Tras su detención, las autoridades también descubrieron armas en una unidad de almacenamiento asociada con el acusado, lo que llevó a una ampliación de las investigaciones. Recientemente, fue acusado formalmente de un total de 31 cargos criminales, que incluyen, entre otros, intento de asesinato, asalto agravado y varios delitos relacionados con armas de fuego.

El actor es acusado por dispararle a Arias-Galva con un arma calibre .380 registrada a su nombre, según Breaking AC. Heinz conducía un Honda CRV blanco que estaba a nombre de su mamá. Días después de lo ocurrido, la mujer afectada habló con The Philadelphia Inquirer mientras se recuperaba en el Hospital Universitario Thomas Jefferson.

En su conversación, dijo: “conozco a ese tipo de persona, porque trabajo en atención al cliente. Solo dije, ‘Gracias, señor’. Y él dijo que me quitaría la vida. Estaba pensando, necesito sobrevivir a esto. Soy la única familia que mis hijos tienen en Nueva Jersey”.

¿Quién es Ernest Heinz?

Es un actor y productor estadounidense conocido por su trabajo en cine y videojuegos, con créditos en películas como J. Edgar y en videojuegos de la saga Resident Evil (Resident Evil: The Darkside Chronicles y Resident Evil 5) donde participó como actor o modelo de personaje.