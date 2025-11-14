Hombre que atacó a Ariana Grande en Singapur, acusado: podría ir a la cárcel

El jueves 13 de noviembre se reportó que en el evento de la premiere de la película ‘Wicked: for Good’ celebrado en medio de una alfombra amarilla en el parque temático Universal Studios de Singapur, la artista Ariana Grande se desplazaba entre sus seguidores, cuando un fanático demasiado eufórico se abalanzó sobre ella, alertando a los miembros del equipo de seguridad de la cantante, que rápidamente reaccionó.

Ariana, que se vio visiblemente asustada por la acción inesperada y brusca del asistente, se calmó un poco cuando la actriz, Cynthia Erivo, corrió en su protección. El hombre fue alejado y detenido y la artista retomó su caminata entre sus seguidores, que habían pagado 69 dólares por tener un lugar en el evento.

Este viernes se ha confirmado que se trata de un hombre australiano, que enfrentará las autoridades de Singapur, ya que allí la alteración del orden no es un asunto menor y por ello, quien lo cometa recibe sanciones.

¿Quién es el hombre que atacó a Ariana Grande y cuánto estaría en la cárcel?

El hombre, identificado en los documentos judiciales como Johnson Wen, de 26 años, que burló el cinturón de seguridad o valla para abalanzarse sobre Grande, fue acusado este viernes 14 de “alteración del orden público”. También trascendió que se representó así mismo y dijo que se declararía culpable.

De momento se sabe, que deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el lunes 17.

Si es condenado, Wen se enfrenta a una multa de máximo 2.000 dólares locales (unos 1,536 dólares estadounidenses- cerca de 6 millones de pesos colombianos) o tres meses de cárcel o ambos.

Al parecer, Wen había protagonizado en el pasado episodios de este tipo. Él mismo publicó en su perfil de Instagram un vídeo de su acción en la alfombra y mencionó. “Soy libre, después de haber sido arrestado”, dijo el australiano en sus redes sociales

