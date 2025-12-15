Nick Reiner será acusado de homicidio en primer grado por el crimen de Michelle y Rob Reiner

El caso que rodea el asesinato del director Rob Reiner y de su esposa, la fotógrafa Michelle Reiner, dio un nuevo giro este martes tras confirmarse que su hijo, Nick Reiner, será acusado formalmente de dos cargos de homicidio en primer grado en el condado de Los Ángeles.

Según informó el fiscal del distrito, Nathan Hochman, los cargos contemplan circunstancias agravantes que podrían derivar en una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte.

Lo que se sabe del caso de Nick Reiner, hijo de Michelle y Rob Reiner

Entre los elementos que la Fiscalía considera se encuentra el hecho del homicidio múltiple, así como el uso de un arma o cuchillo mortal para cometer los crímenes, de acuerdo con lo expuesto por Hochman durante una conferencia de prensa.

El fiscal explicó también que la acusación formal será presentada una vez Nick Reiner reciba el alta médica correspondiente, requisito necesario para que pueda comparecer ante un tribunal.

El abogado defensor, Alan Jackson, aseguró a medios que su cliente aún no cuenta con la autorización médica para presentarse ante un juez, lo que ha retrasado momentáneamente el proceso judicial. La Fiscalía tiene plazo hasta el miércoles (17 de diciembre) para formalizar los cargos.

Por ahora, corresponderá al ente investigador del condado de Los Ángeles definir los cargos específicos y presentar el caso ante un juez, mientras continúa la investigación.

En contexto

Nick Reiner, de 32 años, fue detenido la noche del domingo, horas después de que las autoridades encontraran los cuerpos sin vida de sus padres en su residencia ubicada en el sector de Brentwood, en Los Ángeles.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los agentes respondieron a una llamada por una investigación de muerte el 14 de diciembre, alrededor de las 3:40 p. m. hora local. Al ingresar a la vivienda, encontraron a dos víctimas que posteriormente fueron identificadas como Michelle y Rob Reiner.

Tras las primeras diligencias, los investigadores determinaron que se trataba de un doble homicidio y que el principal responsable sería su hijo. Sin embargo, las autoridades no han revelado detalles sobre el móvil ni sobre la mecánica exacta del crimen.

Durante una rueda de prensa, el jefe del LAPD, Jim McDonnell, calificó el caso como “profundamente trágico” y subrayó que, aunque ya se han anunciado los cargos, estos no constituyen una prueba definitiva de culpabilidad.

“La evidencia deberá ser presentada ante un tribunal y evaluada bajo el estándar de prueba más allá de toda duda razonable”, señaló.

Diversos medios han aportado contexto sobre el entorno familiar previo al crimen. Los Angeles Times reveló que Nick Reiner vivía en una propiedad anexa a la casa de sus padres y que Michelle se encontraba preocupada recientemente por la salud mental de su hijo.

Además, se conoció que la noche anterior a los asesinatos, Rob y Nick habrían tenido una discusión durante una fiesta navideña en casa del comediante Conan O’Brien.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí