Ernesto Benjumea revela los secretos detrás de su matrimonio con Katherine Vélez

Que hoy en día los matrimonios no duran, es una frase que se escucha con insistencia desde hace varios años. Por eso, las parejas que superan una o dos décadas se convierten en noticia.

Ese es el caso de Ernesto Benjumea y Katherine Vélez, que este año cumplirán 27 años de unión. La pareja, que si bien es cierto comparte momentos juntos en sus redes sociales y responde sobre su relación en las entrevistas, no es la que más se expone. Desde que comenzaron han procurado un perfil bajo en ese sentido.

Se casaron en Jamaica en 1999, y aunque en una entrevista concedida a Vea hace algún tiempo, la actriz señaló que como cualquier matrimonio han tenido crisis, que han sabido manejar porque son abiertos al diálogo y se admiran mutuamente, en realidad, nunca ha habido rumores sobre dichos inconvenientes.

En reciente conversación con Vea, Ernesto admitió que sabe que es inevitable que en las entrevistas le indaguen en cómo ha logrado que su relación perdure.

A la pregunta ¿hay secreto?, Benjumea especificó: “Es una pregunta inevitable, supongo yo con la inevitable respuesta repetida. ‘No tengo la más mínima idea, no sé cómo ha pasado’. Solo puedo decir que soy un gran admirador de Katherine, que admiro su manera de trabajar, algunos de los personajes que ella ha hecho son los que yo más he admirado. Me parece una mujer bellísima y pues tuve una suerte increíble de que decidiera hacer su vida conmigo y ya no sé”.

Hablar, siempre hablar

Con Katherine por supuesto, que hay discusiones y desencuentros, pero una máxima ha funcionado: “Yo no soy de dejar de hablar, espero con paciencia a que vuelva. (…) Eso no significa que no haya que hablar las cosas, pero justamente hablarlas es parte de un proceso amoroso de pareja. Lo que sí no es nada amoroso es no hablar. Es eso, sí no soluciona nada, no conduce a nada, ni siquiera conduce al fin de una relación, porque solamente es como una especie de castigo que se le impone al otro”.

Los artistas también han procurado ser respetuosos con el trabajo del otro y los dos admiran lo que su pareja hace. Además de estar juntos en varios montajes, han compartido en algunas producciones televisivas como ‘Hombres’, en 1996; antes de ser pareja; ‘Hasta que la plata nos separe’, en el 2006, cuando ya eran marido y mujer.

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