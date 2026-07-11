Jorge Cao: Sus planes, sus dolores y un enigmático recuerdo. “Una predicción en Cuba”

Hace una semana, el nombre de Jorge Cao se volvió tendencia porque lo dieron por muerto. Mientras eso ocurría el cubano tomaba una siesta después del almuerzo, luego de ensayar el próximo proyecto que planea estrenar en el teatro Julio Mario Santodomingo, de Bogotá.

La búsqueda del actor en redes sociales se disparó exponencialmente luego de que varios medios digitales confirmaran su muerte. No era para menos, la noticia señalaba que el cubano de 82 años, 62 dedicados de carrera, radicado en Colombia desde hace 32 y con memorables personajes en producciones como ‘La mujer del presidente’, ‘Pecado Santo’, ‘La ley del corazón’, Pasión de gavilanes’ y ‘El último matrimonio feliz’ había fallecido por complicaciones derivadas de una de sus cirugías en la cadera.

Pero no solo fueron los cibernautas quienes lamentaron la noticia, colegas, amigos y familiares también se enteraron, y decenas le escribieron a su celular, mientras otros optaron por llegar hasta su apartamento ubicado en el nororiente de Bogotá.

El sonido del timbre despertó al actor que estaba más vivo que nunca después de descansar. El teléfono sonaba, mientras más y más mensajes no dejaban de llegarle por chat. “Estaba toda la Compañía Nacional de las Artes en la puerta llorando. El único que no sabía nada era yo”.

“Me sentí sumamente abrumado”: Jorge Cao

La noticia que pudo resultar graciosa en un comienzo pronto comenzó a tener un peso poco agradable. Pero con ella también vinieron las reflexiones y un poco la reafirmación del grado de locura que la sociedad puede estar viviendo por la llamada inmediatez. “En mi celular hay millón 500 de mensajes. Eso es un absurdo.

¿Te das cuenta de la inmediatez de las redes sociales de este momento?, por tener un minuto de fama, son capaces de decir cualquier cosa. Y eso es sumamente peligroso porque así se están tratando los fenómenos sociales fundamentales de los países (…) todo es de una frivolidad y una cosa epidémica muy terrible y nos está envolviendo una cultura mediocre (…) me sentí sumamente abrumado. Era una cosa muy rara, era como asistir al ensayo general de tu entierro”.

Lo positivo del asunto es que reafirmó en Cao lo que quiere dejar a las nuevas generaciones. Considera que lo ha ido logrando.

“En esta cantidad de mensajes tomé conciencia que estos 62 años de trabajo en las artes escénicas, que yo lo he conjugado como actor, como director, como cantante, pero, sobre todo, también como maestro, de alguna manera ya he dejado algo en la gente. Los mensajes han sido extraordinarios, de qué importancia tengo yo en la vida de X personas y por qué todo eso sí o sí. Inclusive he recibido mensajes de personas que fueron amigas y que, en un momento determinado, pues, la vida te conduce a otro país, el quehacer diario te va separando y nunca te ves”.

“He estado cerca de la muerte”

Cao, quien no le teme a la muerte tampoco siente miedo al referirse a ella. Sabe que es una realidad y que la ha tenido cerca en varias ocasiones.

“Yo sé que existe la muerte, igual que existe un nacimiento, y que uno nace y va hacia esa dimensión desconocida que no ha traspasado viajero alguno, como diría Hamlet. Yo he estado muy cerca de la muerte muchas veces (...) Estuve en la guerra de Angola, de joven, nadando o remando media en los botes, y me he quedado atrapado, he tenido cirugías dificilísimas. La concibo, sé que existe, y el día que me toca, me tocó, creo que como ser humano, he cumplido con el mundo que me tocó vivir y el día que me vaya, me voy”, comenta al tiempo que nos muestra el único recuerdo que tiene de una guerra que siente, lo marcó profundamente: Una foto donde aparece con sus compañeros de unidad.

“Fue en los 70, tuve dos años y medio. Todos los momentos de la guerra son difíciles (…) En el caso nuestro, cuando había silencio, había que tener mucho cuidado porque nos pasaron los cuchillos. Cuba puso 36.000 muertos”.

Las cicatrices que le dejó este capítulo las sanó el arte. “A mí, el teatro siempre me salvó de los graves momentos de mi vida, o de los momentos más difíciles o momentos más oscuros. Gracias al teatro siempre pude exorcizar esas emociones tan fuertes, tan particulares y seguir adelante porque estoy vivo y primero que nada creo en la vida”.

La muerte que partió su vida en dos ocurrió hace un año, cuando falleció Maricel Luz, su única hija, que nació cuando el actor tenía 17 años. Cao, quien no pudo asistir a su funeral pues no tenía pasaporte cubano, sino colombiano, cree que es algo que nunca superará. No ha sido la única pérdida.

“En los últimos tres o cuatro años se me fueron todos mis seres queridos, fundamental, incluyendo mi hija, y eso sí fue un cambio para mi vida, o sea, yo soy Jorge Cao antes y después de eso, eso es insuperable y no lo supero, yo sigo para adelante porque soy una persona muy fuerte, pero si yo me dejara llevar por el estado psicofísico, a mí no me interesaba ni actuar, ni cantar, ni hacer más nada, me sentaría aquí a echarme fresco, a ver cuando me llega la mía, pero yo no puedo hacer eso porque definitivamente yo no soy ese, yo soy un hombre de combate, de lucha, de trabajo. Yo trabajo en el teatro desde que tengo 8 años”.

Jorge se resistió a la noticia y experimentó depresión. Se retiró de todos sus compromisos profesionales y tres meses después acabó organizando un concierto con música que a su hija le encantaba.

En medio del escenario vino lo que pudiera llamarse una liberación. Durante uno de sus shows cantó “Unicornio”, una canción de su gran amigo Silvio Rodríguez. Descubrió después que era la favorita de su hija. En medio de la interpretación se derrumbó en el escenario;

“Hice el duelo que no había hecho, o sea, fue en el escenario. No podía, empecé a llorar, no podía parar, no tenía voz, no tenía nada. Y el teatro lo que hizo fue que se puso de pie y como siempre te dije, el teatro me ha salvado. Entonces yo le expliqué al público qué era lo que me estaba pasando, porque la gente aplaudiendo la interpretación que yo había hecho, pero no sabía qué pasaba. Decidí contarlo y fue muy fuerte. Volví a cantar la canción y seguí con el espectáculo”.

Entendió que así procesó su pérdida y en ese escenario vivió un momento crucial que lo impulsó a retomar su actividad profesional. Nos advierte que la partida es algo sigue doliendo a diario porque no es normal que los padres entierren a los hijos.

La mujer del presidente fue producida por Caracol televisión. Protagonizó Robinson Díaz, Sandra Reyes, Jorge Cao y Elluz Perazza Fotografía por: archivo El

Muchos planes y un vaticinio

Jorge Jesús Cao Blanco tiene claro que se siente muy bien de salud, aunque reconoce que el dolor de la cadera lo incomoda por momentos, pero mientras sienta que su cuerpo sigue siendo un instrumento idóneo de interpretación, el retiro no está en sus planes.

Sobre su partida de este mundo, le gustaría que fuera en medio del sueño, lejos de cualquier enfermedad, pues “no me gusta molestar a nadie”, menciona. Asegura que será en Colombia. Al hablar del tema recuerda una especie de predicción que llegó a él antes de pensar en vivir en nuestro país.

La anécdota está vívida en su mente. “Fue un vaticinio que tuve en Cuba en 1994. En ese momento, estaba en España y regreso a Cuba a presentar las películas, me llama mi ex cuñada de esa época y me dice que tenía una libra de leche en polvo, eso más o menos era como una libra de oro molido, y me fui hacia el barrio donde vivía a buscar mi leche en polvo, y eso era muy complicado porque no había mucho transporte. De pronto venía caminando por una calle con un sol de tres de la tarde impresionante, y veo venir a un tipo, era como Chayanne caminando”. Al actor le pareció extraño ver a alguien vestido de carnaval.

“Y yo dije ‘¿Por qué? están locos el carnaval es en marzo, estamos en diciembre. Este se disfrazó’. Esa fue mi primera sensación que cuando me cruzo, fue tanta la curiosidad que sigo caminando y me fui hasta la esquina y el gitano no estaba. No sé dónde se metió, dónde se escondió, dónde pasó”. El actor, que era popular en la isla por sus novelas y películas, concluyó que se trataba de un cubano disfrazado de gitano, aunque en la isla no son usuales.

“Cuando regreso a la parada de bus para volver a hacer todo ese viaje, de pronto está el gitano en jean y camiseta y me miraba así, impenetrable. Y se acerca y me dice ‘tengo que decirle algo’. Yo soy muy amable con la gente en la calle, le digo ‘ dígame’, pero así distanciándome un poco y él, de manera muy determinada me dice, ‘usted se va para los Andes y muere en Los Andes‘ y se fue. A los cinco días llegó la propuesta de Jorge Alí Triana (para venir a Colombia a hacer ‘Pecado Santo’) que yo estaba esperando hacía cinco años. Vine aquí por seis meses, llevo 32, voy para 33 ¿Dónde me voy a morir? En Los Andes”, puntualiza el artista, que ha recorrido el país no solo grabando sino enseñando.

De momento, se mantiene muy activo dirigiendo “Grandes Maestros” (un homenaje a poetas como Federico García Lorca) que estará en temporada en el Julio Mario Santodomingo; preparando una gira de conciertos con un repertorio que incluirá los boleros de su juventud y algunos de los temas que le gustaban a su hija. Además, pronto comenzará a rodar su nueva película llamada ‘Madera’. Recientemente terminó de filmar ‘Anatomía de un amor’, dirigida por Mauricio Navas.

Aquí más noticias que son tendencia