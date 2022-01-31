María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, rompe el silencio sobre su salud

Este martes 26 de agosto, los medios mexicanos revelaron que la actriz María Antonieta de las Nieves, quien tiene 78 años y es bastante popular en todo el continente por el entrañable personaje de La Chilindrina, que no solo se vio en la pantalla, sino que la actriz convirtió en todo un show, con circo incluido que giró por toda América Latina, estuvo delicada de salud.

Fue la revista TvNotas de México que publicó, según lo revelado por una amiga de la actriz, que prefirió el anonimato, que el miércoles 20 fue internada en el hospital debido a un bajón de sodio. La fuente también mencionó que la actriz estaba deprimida y que sus hijos no la habían acompañado, asunto que deterioró su salud.

Adicionalmente, mencionó que la actividad que de las Nieves mantiene permanentemente junto con el estrés han sido factores que contribuyen con su deterioro.

María Antonieta de las Nieves está en su casa recuperándose

La hija de María Antonieta, Verónica, reveló que la artista ya estaba en casa recuperándose. Ahora ha sido la propia actriz quien se dirigió a sus miles de admiradores, a través de su cuenta de Instagram, red en la que cuenta con más de 700 mil seguidores.

Fue con un video, donde se ve tranquila y muestra que ha dedicado tiempo a la pintura, que la actriz se expresó: “Hola, qué tal amigos, soy María Antonieta de las Nieves, aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo mis bromas, haciendo mis cosas que me gusta hacer...en fin, la estoy pasando muy bien, ojalá que ustedes también la estén pasando tan bien, como lo estoy pasando yo. Gracias, los quiero muchísísimo”, mencionó la mexicana mostrando algunas de sus creaciones en papel.

El material lo acompañó de un texto donde agradeció la preocupación que han tenido sus followers por su salud: “Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud ❤️Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios”.

De esta manera, la actriz, que hizo un cameo en la serie ‘Chespirito, sin querer queriendo’, de HBO, donde personificó a la secretaria de El Tigre Azcárraga, dueño de Televisa en sus inicios, dio a conocer que su salud ha mejorado.

