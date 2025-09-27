Esposo de Ana Karina Soto la defiende por la filtración de su video íntimo. Esto dijo

En el 2002, Ana Karina Soto conoció a Pedro Palacio mientras los dos concursaban en Protagonistas de novela. Allí se enamoraron e iniciaron una relación sentimental que terminó en polémica. Después de seis años y a punto de casarse, le pusieron punto final a su historia de amor luego que un exnovio de la presentadora publicara un video privado.

En una reciente entrevista con Mujeres sin filtro, de RCN, la periodista abrió su corazón y reveló detalles de lo ocurrido que se convirtió en un escándalo en el mundo del entretenimiento.

“Yo estaba con mi novio, estábamos en la intimidad y él aprovecha un momento en el que yo estaba muy vulnerable y él me graba. Yo no sabía, no me pidió permiso, no tuvo mi consentimiento. Él me graba, fueron 8 segundos, pero nunca me enteré, hasta mucho tiempo después, cuando yo termino mi relación con él y comienzo una relación con otra persona. Tiempo después nunca lo borró y lo publicó porque yo me iba a casar con mi actual pareja”, contó.

También dijo: “Él primero me amenaza y me dice que si no voy hasta donde él está, va a publicar ese video. Muy fuerte darse uno cuenta que la persona que estaba contigo, con la que tú llevabas una relación de diez meses, no era la persona que tú creías. Uno a la final termina conociendo realmente las personas o la gente que está con uno cuando termina", agregó.

¿Qué dijo Alejandro Aguilar, esposo de Ana Karina Soto?

Tras escuchar esas declaraciones, Alejandro Aguilar, actor y esposo de la presentadora, hizo una publicación en sus redes sociales defendiéndola de las críticas y admirando su valentía para hablar de ese tema que, en su momento, la afectó.

“Ana Karina Soto Arévalo: Orgulloso de ser parte de tu vida. Eres una mujer increíble, tanto ahora como en el pasado. No puedo reprocharte nada; ¿cómo reclamarle a una mujer que es abogada, comunicadora, productora, madre, presentadora y de las mejores en su época? Hoy, con más experiencia y el tiempo pintándote, sigues siendo una guía generosa para tus compañeras. Me alegra verte hablar de tu tragedia personal. Hace muchos años, unas familias, una bella madre y un bello padre, fueron lastimados. Está bien que hables del video; seguramente muchas mujeres están atravesando situaciones similares y no dicen nada por temor. Tal vez tu valentía las motive a alzar la voz", se lee en el post que fue publicado este viernes en su perfil de Instagram.

Aprovechó también para referirse a las dos parejas sentimentales que tuvo la presentadora de RCN después de su relación con ese exnovio que filtró el video. “A quienes ahora critican o especulan sin fundamento, seguramente sus vidas son una tristeza total. Pedro Palacio es un caballero; él no haría semejante bajeza. Danny Marín también lo es; su ser no vibra con la estupidez ni con la maldad”.

Envió un mensaje al autor de la filtración del clip: “En cuanto al “sin nombre”, quien le hizo eso a Ana K, no tiene justificación. Es un ser bajo, un gamín. Tal vez no creció con hermanas, o quizás olvidó todo lo que le enseñaron su madre y su bella abuela. Las historias siempre serán las que ustedes quieran contar, pero para su padre, su madre y sus familiares, esto fue muy triste. Todos los hombres cometemos errores, sí, pero una cosa es equivocarse o tener un mal momento, y otra muy distinta es este tipo de comportamientos que son una verdadera vergüenza. Me da asco mi género cuando veo cosas así. ¿En qué momento llegamos a pensar que ventilar la intimidad de una mujer es un acto de valentía o de orgullo?”.

El actor y productor fue enfático en sus palabras contra quien le hizo ese daño a quien hoy es su esposa. “Y por último, sería digno y hasta bello que quien cometió ese crimen cibernético diera la cara y dijera: “Sí, fui yo. Lo siento. No pensé que causaría tanto dolor a una persona o a una familia”. Ya que tiene defensores que lo justifican, que al menos se quite la máscara y sea, por un momento en su vida, un verdadero caballero. O un hombre. No puedo con tanto baboso y pendejo en estos tiempos; sus comentarios reflejan la profundidad de su cabeza. A las mujeres que no comprenden la dimensión de lo sucedido, deberían tener empatía. ¿No es este el momento femenino?”.