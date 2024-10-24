‘La casa de los famosos Colombia 3’: esta sería la lista completa de participantes

La expectativa alrededor de La casa de los famosos Colombia 3 sigue creciendo. El pasado domingo concluyeron oficialmente las votaciones con las que el público terminó de elegir a ocho de los participantes que harán parte de la nueva temporada del reality.

A estos concursantes se sumaron en horas recientes otros confirmados directamente por la producción, así como una lista adicional que aún no ha sido oficializada, pero que ya circula con fuerza en medios y redes sociales.

¿Quiénes son los participantes de ‘La casa de los famosos Colombia 3′?

Según lo anunciado tras el cierre de las votaciones, los ocho participantes elegidos por el público para ingresar a la casa en esta edición son: Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Tebi Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith y Yuli Ruiz. Se trata de perfiles diversos, pero en su mayoría con una fuerte presencia digital.

A estos nombres se suman dos actrices ampliamente reconocidas por el público colombiano: Marilyn Patiño y Johanna Fadul, cuya participación ya fue confirmada. Ambas cuentan con una trayectoria sólida en televisión y también en redes sociales.

De igual manera, fue confirmada la influenciadora Manuela Gómez, conocida por su personalidad directa y su paso en Protagonistas de Nuestra Tele; y ‘Campanita’, exparticipante del Desafío y recordado también por su paso como presentador en Día a Día.

Aunque la lista oficial aún no estaría completamente cerrada, el periodista Ariel Osorio, conocido como ‘El Gordo Ariel’, reveló en La Corona TV (City TV) otros nombres que, según su información, completarían el grupo de famosos de esta tercera temporada.

Entre ellos figura el actor Alejandro Estrada, quien regresaría al formato tras el recordado y escandaloso episodio que protagonizó con su exesposa, Nataly Umaña, en la primera temporada del reality.

También estaría la DJ e influenciadora Marcela Reyes, una de las figuras más polémicas del entretenimiento digital y quien, según versiones, sería una de las participantes mejor pagadas de esta edición.

Otros nombres mencionados por ‘El Gordo Ariel’ fueron los de Sofía Jaramillo, modelo, actriz, presentadora y exparticipante de Soldados 1.0; Mariana Zapata, influenciadora que recientemente participó en La casa de Alofoke; Valentino Lázaro, creador de contenido que suele ser tendencia por sus constantes controversias; y Juanse Laverde, cantante y ganador de La Voz Kids.

Mientras el Canal RCN avanza en la confirmación oficial de los participantes, los comentarios del público en redes dejan entrever la expectativa que hay por La casa de los famosos Colombia 3.

