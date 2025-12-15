Marilyn Patiño y Johanna Fadul, nuevas participantes confirmadas para La casa de los famosos

En el 2026 llega la nueva temporada de La casa de los famosos Colombia. Marcelo Cezán, Carla Giraldo y ‘El Jefe’ ya le están dando la bienvenida a los nuevos participantes. Algunos fueron elegidos por el público, mientras que los demás están ingresando de manera directa. La primera en ser confirmada fue Manuela Gómez, quien se dio a conocer en el mundo del entretenimiento en Colombia tras su participación en Protagonistas de novela.

En la temporada pasada, la creadora de contenido hizo parte de un grupo de aspirantes para ingresar por votaciones, pero no fue elegida. No obstante, en esta oportunidad ‘El Jefe’ la llamó de manera directa.

¿Quiénes son las nuevas participantes de ‘La casa de los famosos’?

Este fin de semana, la producción confirmó dos nuevas habitantes, quienes acompañarán a Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Manuela Gómez y Campanita. Se trata de Johanna Fadul y Marilyn Patiño, reconocidas actrices colombianas.

Fadul es una actriz y modelo colombiana, quien se hizo famosa gracias a sus papeles en producciones como Sin senos no hay paraíso, Operación Pacífico, El sol sale para todos, Sin senos sí hay paraíso, donde interpretó a Daniela Beltrán, uno de sus personajes más comentados. La actriz está casada con el músico y actor Juanse Quintero.

“No me gusta la morronguería, pero desafortunadamente uno tiene que ser delicado, no a todo el mundo le gusta que le digan la verdad en la cara. Yo no tengo nada contra nadie. Quiero que me conozcan un poco más, soy 100% como un libro abierto para dar lo mejor de mí”, dijo la actriz sobre su próxima participación en La casa de los famosos.

Por su parte, Marilyn Patiño ha participado en producciones como Sin tetas no hay paraíso, Oye bonita, Sin senos sí hay paraíso, La sucursal del cielo, entre otras. La actriz está radicada en Miami, donde vive junto a sus tres hijos. Sin embargo, hace unos días llegó nuevamente a Colombia, de acuerdo con sus publicaciones en redes sociales.

“Voy a tener un poder y no precisamente en mi casa, va a ser en La casa de los famosos. No sirvo para ser hipócrita, uno tiene que ser muy medido, y la sociedad a veces te pide eso y yo no lo tengo. Hasta me han juzgado, a mí ya me han quitado las plumas, no tengo nada que perder”, dijo la actriz.