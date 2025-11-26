Estado de salud de Miss Jamaica tras caída: ¿Sigue en UCI? Hay nuevo parte médico

El pasado 19 de noviembre, un día antes de la coronación oficial de la nueva Miss Universo, donde resultó ganadora Fátima Bosch, Miss México, la representante de Jamaica, Gabrielle Henry, sufrió una aparatosa caída durante el desfile que la llevó a urgencias. La candidata, oftalmóloga de profesión y modelo de 28 años, recibió las atenciones respectivas.

El propietario del concurso, Raúl Rocha junto a Nawat Itsaragrisil, delegado del certamen en Tailandia, auxiliaron a la representante, que fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, en Bangkok.

Este fin de semana la familia de la reina dio a conocer que su estado de salud era complejo y que no estaba tan bien como pensaban. Reportaron que permanecía en Cuidados intensivos.

¿Qué dijo Raúl Rocha dueño de Miss Universo de la salud de Miss Jamaica?

Ahora, a través de la cuenta de Instagram de la candidata, la organización, en cabeza de Raúl Rocha, da a conocer que Miss Jamaica sigue hospitalizada, así mismo, detalló lo que ha ocurrido en los últimos días con Gabrielle.

“La Organización Miss Universo desea abordar la reciente especulación proporcionando una actualización clara y respetuosa con respecto a la Dra. Gabrielle Henry, Miss Universo Jamaica 2025”, comenzó diciendo la empresa del certamen.

“Por respeto a la Dra. Henry y a su familia, la Organización mantiene estricta discreción con respecto a los detalles específicos de su estado médico. Creemos que los asuntos relacionados con su salud deben comunicarse solo en el momento apropiado y únicamente a discreción de la familia, o por la propia Dra. Henry si ella decide hacerlo”, puntualizó enseguida.

Luego contó que “desde el momento en que ocurrió el accidente en el escenario, se tomaron medidas inmediatas para garantizar su seguridad y bienestar”. Así mismo, indicó que personalmente coordinó su atención médica urgente y supervisó el traslado al hospital de la reina. “Recomendé una serie de acciones preventivas, algunas más allá del protocolo estándar, para garantizar la evaluación, el monitoreo y la supervisión médica más precisos. También se trajo a especialistas médicos adicionales para proporcionar múltiples evaluaciones profesionales y asegurar total claridad con respecto a su condición”, puntualizó.

Enseguida detalló, que la Organización de Miss Universo “ha asumido el cien por ciento de todos los gastos relacionados, incluidos los de la familia de la Dra. Henry”, que incluiría desde el traslado y alojamiento hasta “personal dedicado asignado para acompañar y asistir a la familia durante todo este proceso”.

Por último, indicó que los últimos días para la salud de Miss Jamaica han sido críticos e inesperados, pero han podido solucionarlo todo “Durante los últimos cuatro días, ha habido momentos difíciles y preocupaciones inesperadas. Sin embargo, gracias a la excelente atención médica brindada, cada problema se resolvió con éxito. Hoy, nos complace compartir que el último informe médico confirma que la Dra. Gabrielle Henry goza de buena salud y está próxima a ser dada de alta”.

Al final mencionó: “Continuaremos comunicando solo información esencial con profesionalismo, sensibilidad y respeto. Si bien ha circulado públicamente especulación infundada, toda nuestra atención se ha centrado en el cuidado y la recuperación de la Dra. Henry. Estamos agradecidos de que ahora esté cerca de ser dada de alta del hospital”

