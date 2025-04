¿Eugenio Derbez pagó por foto con Shakira en su concierto en México? Esto reveló

Este año, Shakira comenzó su tour Las mujeres ya no lloran por varios países de Latinoamérica. Ha estado en Colombia, Chile, Brasil, Perú, y, actualmente, se encuentra en México. Debido al éxito que obtuvo en el país manito, la barranquillera agregó nuevas fechas a su itinerario.

Eugenio Derbez en el concierto de Shakira

En uno de los conciertos en Ciudad de México, Eugenio Derbez se mostró muy feliz, acompañado de su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana. A través de sus redes sociales, el actor de No se aceptan devoluciones compartió fotos y videos del evento, mostrando su admiración por la cantante.

Ambos artistas se conocen desde hace años. En la imagen que compartió Derbez en su cuenta de Instagram se observa posando muy sonriente junto a ella. “IMPERDIBLE. Si tienen la oportunidad de ir al #LMYNLWorldTour, de verdad aprovéchenla. Quedan pocas fechas”, escribió.

Tras la difusión de imágenes del encuentro, surgieron rumores sobre el supuesto pago de una elevada suma de dinero por parte de Derbez para asistir al concierto y tomarse fotos con Shakira. Sin embargo, el actor aclaró que fue invitado directamente por la cantante, desmintiendo así cualquier pago.

“Ella me invitó al concierto, fue invitación directa de ella, así que afortunadamente no pagué. Desde 2010 que no la veía cuando hicimos el comercial del Mundial en Sudáfrica y nos invitó a su casa en Bahamas y tenía rato sin hablar con ella. Fue muy lindo hablar con ella otra vez”, aseguró el artista para el programa Siéntese quien pueda.

Alessandra, la esposa de Eugenio, también se refirió al encuentro con la colombiana: “Padrísimo, padrísimo, ella es encantadora, siempre divina”.

El también comediante dio su opinión sobre el mensaje que la barranquillera transmite a través de sus conciertos, tras su polémica ruptura de Gerard Piqué, padre de Milan y Sasha, sus hijos:

“Qué bueno, hay que apoyar a las mujeres que facturen. El hecho de que la mujer sea independiente creo que es bueno tanto para el hombre como para la mujer”, dijo para el medio mencionado anteriormente.