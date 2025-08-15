Exparticipante de LCDLF enfrentó delicada situación: “me amenazó de muerte”

Marlon Solórzano hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos. Aunque su paso por el reality de convivencia no duró mucho, fue tendencia por haber sostenido un fugaz romance con Karina García, quien actualmente es novia de Andrés Altafulla.

El modelo y actor afirmó haberse decepcionado de la paisa; sin embargo, le deseó éxitos en su relación con el cantante barranquillero. Actualmente, es pareja de Yana Karpova, conocida como ‘La Rusayana’, quien también fue participante del mismo reality.

¿Qué pasó con Marlon Solórzano?

Recientemente, Solórzano hizo una publicación en sus redes sociales denunciando una delicada situación que enfrentó en una de las calles de Bogotá.

De acuerdo con el modelo, un conductor intolerante lo habría amenazado sin razón alguna: “Peligro al volante, conductor irresponsable me tiró el bus sin razón y me amenazó de muerte, presuntamente en estado de sustancias psicoactivas. Todo quedó grabado en video... Él tenía varias personas a sus manos. Estuvo cuatro minutos acorralándome y tratando de sacarme de la vía a una velocidad de 50 kilómetros por hora", dijo.

Afirmó que, aunque intentaba alejarse ese conductor, él insistía en hacerlo pasar un mal momento: “Yo intentaba pasarme y me tiraba el carro o, si frenaba, me esperaba. Presuntamente, estaba armado porque se ponía la mano en la cintura y hacía gestos provocativos".

El exparticipante de La casa de los famosos le pidió a sus seguidores que lo ayuden a encontrarlo para que las autoridades competentes investiguen: “Si alguien lo conoce, reportar ante las autoridades. Personas que tengan información de él o si saben de cargos impuestos a su nombre, por favor escribir al privado, porque es un peligro que una persona como él esté conduciendo transporte público". Por ahora, no ha revelado más detalles.

Romance de Marlon de Solórzano con La Rusa

Aunque se creía que Marlon y La Rusa no estaban juntos, y que supuestamente todo era una estrategia, el creador de contenido reveló que ya son novios oficiales: “Nosotros estamos saliendo hace rato. Ya pasamos de conocernos a tener una relación y estamos en esa faceta y estamos muy felices”.

Hace unos días se rumoró que, supuestamente, Marlon le había sido infiel a la cantante, pero ella aclaró: “¿Ustedes creen que Marlon es un niño? Él ya es un hombre que sabe lo que quiere, lo que tiene y lo que puede perder si descarrilla. Él ha estado en uno de los momentos más vulnerables de mi vida y me demostró que está firme conmigo, fue su contundente respuesta".