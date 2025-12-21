⁠Exparticipante del ‘Desafío’ está embarazada: “He estado preparándome en silencio”

Hay varios exconcursantes que, después de su paso por El Desafío, han logrado establecer una fuerte presencia en las redes sociales, aprovechando la visibilidad que les ofreció uno de los realities más populares y comentados de la televisión colombiana. Usualmente, usan su cuenta de Instagram para mostrar sus proyectos personales y profesionales y así estar más cerca de sus seguidores y quienes los apoyaron durante su paso por el programa de competencia de Caracol Televisión.

Valeria Restrepo, exparticipante del ‘Desafío’ confirmó su embarazo

La modelo y deportista, recordada por su participación en el Desafío The Box 2023, confirmó hace unos días su primer embarazo. A través de su cuenta, la exintegrante del equipo Beta, donde estuvo junto a Guajira, escribió: “Mi bebé. Creo que no alcanzarían las palabras para describir todo lo que siento desde ya hacia ti. Tienes una mamá muy resiliente e intuitiva, que sabe que vienes a transformar muchas cosas de forma positiva, ya quiero conocerte y tenerte en mis brazos, he estado preparándome en silencio para todo lo que se viene para los dos”, se lee en el post que está acompañado de un reel de fotografías presumiendo su barriguita.

En su emotivo mensaje, confirmó que espera un niño: “He aprendido demasiadas cosas en mi vida, y tengo muy claro lo que quiero lograr en ti; sé que Dios ya tiene una historia diseñada para ti, sé que es poderosa, y aunque quisiera que tu destino fuera intachable, también sé que la sabiduría se construye con tropiezos, y para eso te enseñaré a siempre levantarte con dignidad y a no tropezarte con la misma piedra. Yo me encargaré de potenciar tus gustos y tus hobbies para que seas un niño muy seguro de ti, y sobre todo feliz, que nada te haga dudar de ti, y que siempre te sientas capaz. Sé lo importante que es mi acompañamiento en tu vida, y tengo muy claros los valores con los que quiero que crezcas".

Al final, expresó su emoción con la llegada de su bebé: “Te declaro lleno de gracia de Dios, un gran líder, admirable, lleno de autenticidad, responsabilidad, seriedad en tu palabra, hombría, disciplina, caballerosidad, compromiso, trabajo honesto, empatía y sobre todo respeto por los demás. Te amo hijo, ya quiero conocerte. Dios me ha hablado de distintas formas y tengo la certeza de que todo obra y obrará para bien”.