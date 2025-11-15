¿Cuándo regresa el ‘Desafío Siglo XXI’? Caracol Televisión confirmó la fecha oficial

El pasado viernes 12 de diciembre se emitió el último capítulo del año del Desafío Siglo XXI. Ese día, Gamma ganó la prueba y gracias a eso Zambrano y Miryam, capitanes del equipo, obtuvieron el poder de hacer un cambio con uno de los integrantes del equipo. Optó por enviar a Julio, expareja de Tina, a Neos y en su reemplazo integró a Kevyn. Los integrantes del equipo verde quedaron sorprendidos, pues no esperaban perder la primera prueba de esa nueva etapa.

Tras ese cambio, así quedaron conformados los equipos:

Neos: Julio, Sofía, Rata, Valentina, Potro, Deisy, Leo e Isa.

Gamma: Zambrano, Miryam, Rosa, Gero, Valkyria, Gio, Tina y Kevyn.

El ‘Desafío Siglo XXI’ regresa el 12 de enero

Desde ese día, el programa ha estado ausente de la programación habitual del canal durante la temporada navideña. Esto se debe a un receso que forma parte de la tradición en esta época, permitiendo que los televidentes disfruten con otro tipo de programación estas festividades de Navidad y Año Nuevo. Esta pausa también da la oportunidad de que otros contenidos de entretenimiento familiar ocupen el horario nocturno, como La vuelta al mundo en 80 risas y La danza de los millones.

Recientemente, Caracol Televisión confirmó oficialmente que el Desafío Siglo XXI volverá a la pantalla el martes 13 de enero de 2026. La transmisión se llevará a cabo en su horario habitual de las 8:00 p.m., justo después del puente festivo de los Reyes Magos.

Esta pausa ha elevado la expectativa entre los televidentes, quienes han estado siguiendo el reality de manera constante durante su transmisión habitual durante este año. Las dinámicas del programa, las alianzas que cambian y las tensiones entre los participantes han mantenido al público enganchado, especialmente en esta última etapa, después del ingreso a la competencia del equipo Neos, cuyo líder era Kevyn Rúa, ganador de la edición del año pasado.

En los comentarios en redes sociales, los fanáticos han expresado su descontento con la pausa: “Los vamos a extrañar”, “ahora qué veremos si no está el Desafío”, “mucho tiempo para dejar de verlos”, “las noches no son lo mismo sin el Desafío”, “no queremos perder el hijo de lo que iba”.