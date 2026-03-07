Exparticipante del Desafío reveló que le robaron la moto que se ganó: “Me dejaron muy solo”

David Mateus es recordado por su participación en el Desafío XX, la temporada en la que Aleja Martínez y Sensei se coronaron como ganadores. El deportista hizo parte del equipo Gamma junto a Mai, la ‘flaca’ y Guajira. Aunque no se llevó el millonario premio y salió antes de la final, durante una prueba se ganó una moto.

¿Qué pasó con Mateus, exparticipante del ‘Desafío’?

Este jueves, el exparticipante del reality de Caracol Televisión reveló a través de sus redes sociales que fue víctima de robo. “Me robaron la moto que con tanto esfuerzo me gané en el Desafío. Para mí ese día significó muchísimo, estaba compitiendo por mi primera moto, nunca había tenido una", comenzó diciendo. Enseguida, recordó cuando se la ganó: “Ese día era la final. Yan me había escogido para competir y la verdad yo dije ‘esto es para mí’. Logramos ganarla, muchas personas dicen que me la regalaron, pero es que la verdad detrás de eso hay años de entrenamiento y esfuerzo. Llegar a ese programa no fue nada fácil y aquí estaba una de esas recompensas. Para mí más que una moto era el símbolo de que competí allá y que sobreviví a ese Desafío y que logré ganar algo allí. Todos esos recuerdos, todo eso que viví era esta moto. Era un sueño cumplido, nunca pensé tener una moto”, dijo con nostalgia.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

El deportista reveló detalles de cómo le hurtaron su motocicleta: “Eso fue rapidísimo, en menos de nada la habían martillado y se la habían llevado. Justo cuando se la llevaron comencé a pedir cámaras, le pedí ayuda a la policía, pero recibí más ayuda de mi amigo Yan que de todo el mundo. En realidad, es que en ese momento me dejaron muy solo, me di cuenta que uno no tiene amigos".

En otro video para La Red, agregó: “Estaba en el 20 de julio, en la localidad de San Cristóbal, en mi gimnasio. Dejé la moto ahí un momento, me bajé, pero me la forcejearon con un destornillador. Eran dos manes, tengo las fotos de ellos porque les están haciendo un seguimiento. Ya hice la denuncia. Me la quitaron, estoy como en shock, es mi medio de transporte y no solo eso, es que me la gané en el Desafío y yo quiero mucho esa moto, demasiado. Ya las autoridades saben, pero quería hacer esto público. Espero con ayuda de Dios encontrarla y recuperarla”.