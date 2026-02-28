Katiuska, exparticipante del ‘Desafío’, cambió radicalmente de look. Así se ve ahora

Katiuska fue considerada la mujer más fuerte del Desafío Siglo XXI. La exintegrante de Omega se destacó no solo por sus habilidades físicas, sino también por las estrategias que armó a lo largo de la competencia. Muchas veces fue fuertemente criticada por sus compañeros, televidentes y usuarios en redes sociales, al estar en desacuerdo con sus decisiones.

El 6 de noviembre del 2025 fue tendencia en Colombia la expulsión de Katiuska, quien, según reveló Andrea Serna, rompió una regla de confidencialidad: “Personas de su entorno más cercano accedieron a información reservada y la divulgaron a cambio de dinero. Esa acción traicionó la confianza que construimos juntos y afectó el esfuerzo de todos los que hacemos posible esta aventura. Por esta razón esta participante debe abandonar inmediatamente esta competencia”, dijo la presentadora en ese momento.

Tras la expulsión, la exconcursante se fue del país. Durante varias semanas, la deportista estuvo en España: “No es lo mismo llorar en Colombia que llorar en Europa. Quiero agradecer de verdad al Desafío por la oportunidad tan grande que me dio, porque me gané el cariño de muchísima gente. Es impresionante. Quería estar alejada de todo para vivir este momento tan difícil junto a mis hermanos, que están acá. Estoy en Madrid y muchísima gente se me ha acercado a darme su cariño y apoyo… de verdad estoy súper agradecida”, dijo.

Nuevo look de Katiuska, exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’

En las últimas horas, la deportista volvió a ser el centro de atención en las redes sociales con un cambio de imagen. Katiuska presentó una versión totalmente renovada de sí misma. “Cerrando ciclos”, escribió. Su transformación desató una ola de comentarios y reacciones en cuestión de minutos. “Hermosa”, “te queda divino el corte”, “muy linda”, “usted se tenía que hacer ese cambio hace mucho, qué belleza”, “hermosa mujer”, “linda con ese cabello corto”, “auténtica”, “quedó muy bonita”, “quedó como Dora la exploradora”. En otro mensaje que ella escribió, dijo: “los cambios son buenos siempre”.

Muchos vieron esta transformación como una forma de cerrar el capítulo que vivió en el reality y dar paso a una nueva etapa, lejos de la presión de la competencia.

A pesar de que su salida del programa generó debate entre los televidentes, Katiuska ha decidido concentrarse en sus proyectos personales, su entrenamiento físico y la creación de contenido en redes sociales. Con este nuevo look, la deportista muestra que está lista para reinventarse y seguir creciendo más allá de las pantallas del Desafío. Su comunidad digital, que sigue en expansión, apoya esta nueva versión. De hecho, muchos de sus seguidores todavía le escriben que, aunque no ganó la copa, sí se ganó el título como la mejor de esta temporada, que dejó como campeón a Zambrano.