Zambrano y Miryan, ganadores del ‘Desafío’ revelaron en qué invertirán el premio

La gran final de Desafío no solo se destacó por el esfuerzo físico de los finalistas, sino que también estuvo marcada por un momento de tensión que cambió el rumbo de la competencia. La última prueba no fue un simple circuito de obstáculos. Los finalistas tuvieron que embarcarse en una intensa travesía, tanto física como mental, para llegar de Tobia a Cartagena, un lugar emblemático que marcó el cierre de la temporada.

Así fue la final del ‘Desafío Siglo XXI’

Durante la prueba final, Rata y Valentina, quienes al principio habían conseguido una ventaja considerable, cometieron un error al pedir ayuda externa para comunicarse con su mánager, algo que estaba prohibido por las reglas del programa. Como consecuencia, la producción les impuso una sanción que les hizo perder el tiempo que habían acumulado, lo que generó sorpresa e incluso críticas entre los seguidores del reality.

Con la ventaja eliminada, la carrera hacia Cartagena se transformó en un reñido duelo, donde Zambrano y Miryan supieron aprovechar la sanción de sus contrincantes para aumentar la velocidad y mantener la concentración hasta cruzar la línea de meta, alzar la copa y llevarse el millonario premio que fue dividido en esa prueba y en otra que hubo en la ‘Ciudad de las cajas’ el pasado lunes y que ganaron Rata y Valentina.

¿Qué harán con el premio Zambrano y Miryan, ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’?

Luego de recibir el título como campeón, el deportista expresó su felicidad: “Esto es de mucha constancia, concentración y disciplina. Saber llevar todos los altibajos. Se me cumplió el sueño, con muchas dificultades, pero aquí está la victoria, el regalo más grande para mi vida, para mi madre, y esto es lo que más me llevo de esta alegría”, dijo el atleta guajiro de 27 años al poner su nombre en la copa.

Entre los dos lograron reunir 700 millones, dos motos y un viaje a México. Tras conocer el millonario premio, los campeones revelaron que tienen planes muy claros y responsables para el dinero:

Miryan, aseguró: “Con mi parte quiero arreglar mi casa, viajar con mi hijo, apuntarle a mi negocio y todas esas cosas”. Por su parte, Zambrano señaló: “Con mi dinero quiero pagar unas deudas por ahí, porque con tanto tiempo en el Desafío se acumulan las deudas. Darle una sorpresa a mi mamá, darle un regalo a mi hermano Leo, a Rosa, montarle un negocio pequeño a mi mamá para que se sienta feliz y orgullosa de su hijo”.

Reacciones al triunfo de Zambrano y Miryan

En redes sociales, los internautas no han dudado en comentar el triunfo de la pareja, exintegrante de Gamma. Muchos los apoyaron, aunque otros afirman que debieron haber competido en pista para elegir al ganador. “Lo siento, pero los verdaderos ganadores son @rata_mz y @valentina_benincore s❤️ ellos ganaron en la arena”, “ganó el que perdio la competencia”, “hubiera Sido mejor que ganara Mencho”, “un insulto para todos aquellos atletas que desean participar en el desafío. Ahora no es del más fuerte sino cuestión de SUERTE”, “te regalaron la copa”.